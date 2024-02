Pallacanestro Grosseto vittoriosa sul campo del Certaldo Basket

Bravi gli atleti di coach Manganelli, che tornano a casa con i 2 punti in palio nella sfida contro il Certaldo Basket.



Grosseto: La prima frazione di gioco parte un po' a rilento, con i ragazzi timidi all'impatto, ma che comunque riescono a chiudere in vantaggio 18-19. Nel secondo quarto, con un ottimo rendimento su entrambi i campi, la compagine biancorossa allunga il divario per 30-41 con buona gestione della palla e cambi difensivi. La terza frazione di gioco è a senso unico, con Franzese e gli altri atleti che fiutano e trovano facilmente il cotone della retina, chiudendo 44-56. Nell'ultimo periodo i padroni di casa hanno un sussulto di orgoglio con un break di 9 punti, ma i ragazzi di coach Manganelli con pazienza ritrovano la vena realizzativa e stampano sul tabellone 56-73.

Alta percentuale realizzativa dalla lunetta con tutti i grossetani a referto, segno che l'intesa in campo é solida e - in attesa degli altri risultati - un'alta posizione in classifica, sempre più convincente.

Parziali 18/19-12/22-14/15-12/17 - Terrosi 10, Bambini 13, Ciacci 13, Barabesi 13, Franzese 2, Tinti 2, Ginesi 1, Erman 3, Zucchini 10, Perfetti 6

Coach: A.Manganelli,L.Terrosi,J.Pedicelli

Prossimo appuntamento Domenica 3 marzo ore 18,30 PalAustria per il match casalingo contro il Valdera basket.