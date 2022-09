Pallacanestro Grosseto presenta la stagione sportiva 2022/2023

Grosseto: Una grande serata ed un grande ospite per la presentazione della stagione sportiva 2022/2023 della Pallacanestro Grosseto.



All'interno del Guadagnoli Fish Express di via Senegal si sono radunate circa trecento persone per accogliere le formazioni che a breve inizieranno i rispettivi campionati.

Esordienti, Under 13, Under 14 Silver, Under 14 Elite, Under 15 Gold, Under 17 Silver, Under 17 Gold, Under 19 Gold e la prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione sono le nove squadre presentate al folto pubblico dal Presidente Luca Giannini e dal Direttore Sportivo Riccardo Donnini.

Non é mancata la presenza fondamentale del settore minibasket della Biancorossa con le sue formazioni di piccoli cestisti accompagnati dal Presidente Marco Rosignoli e Marcello Baccinetti. Presente tutto lo staff dirigenziale e tecnico della società, che da sei mesi sta operando alacremente alla creazione di una casa che possa accogliere e far crescere giovani atleti.

Oltre alle gradite presenze dell'Assessore allo sport Fabrizio Rossi, del responsabile organizzativo del settore giovanile della Virtus Siena EnricoTrisciani e di Giacomo Posarelli coordinatore Arbitri di Grosseto la parte del leone l'ha fatta un grande protagonista del basket italiano Gianluca Basile che, collegato in videocall da Capo d'Orlando, ha trattenuto tutti i presenti interfacciandosi con il Presidente Giannini e raccontando ai giovani cestisti, oltre a piacevoli aneddoti sulla sua carriera, come costruire una mentalità vincente nello sport.





