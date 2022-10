Pallacanestro Grosseto, parte con il piede giusto il campionato di Promozione

Grosseto: Parte con il piede giusto la formazione di coach Manganelli nell'esordio del campionato Promozione.



Palazzetto di via Austria pieno, con una grande voglia di ricominciare a vedere un po' di basket giocato.

Dopo il minuto di raccoglimento in ricordo di Massimo Bucciantini, ex giocatore e genitore di un ragazzo che milita nelle giovanili PGR, sono gli ospiti a gestire il primo quarto ma dal secondo quarto i padroni di casa giocano un buon basket chiudendo in vantaggio all'intervallo. Dal terzo quarto la gestione della partita da parte dei maremmani é totale con un'ottima difesa (16 palle recuperate) e buoni giochi in attacco. Da registrare ancora l'argomento rimbalzi che in alcuni momenti sono mancati anche per merito di Montespertoli, squadra fisicamente molto forte. L'ultimo quarto vede protagonista capitan Franzese (21 punti in 20 minuti giocati con ottime percentuali) che, con molti recuperi chiusi con canestro più tiri liberi a favore, chiude definitivamente la partita.

Ottima prestazione di squadra, con punti che arrivano in maniera equilibrata sia dallo starting five che dalla panchina, dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in palestra dai ragazzi e dai coach Manganelli e Terrosi. Prossimo appuntamento domenica prossima a Certaldo.

Pallacanestro Grosseto Team 90 66 - Montesport Montespertoli 55 (17-19)(15-11)(16-14)(18-17)

Barabesi (3) Tattarini (5) Dolenti, Brunelli, Conti (9), Erman (3), Perfetti (2), Ciacci (5), Terrosi, Casanova (14), Franzese (21)

Coach Andrea Manganelli