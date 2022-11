Pallacanestro Grosseto, la Promozione torna alla vittoria

Grosseto: La promozione torna alla vittoria e lo fa alla grande. Trasferta vincente ospiti di Olimpia Legnaia per i ragazzi di coach Manganelli che rientrano con il morale alto per una partita giocata sempre in attacco senza perdere la lucidità come nell'ultima partita casalinga. Buone le percentuali al tiro (il 60% sia da due punti che dalla lunetta), tutti gli iscritti a referto hanno avuto spazio per rendersi protagonista di questi importanti 2 punti. Da segnalare il ritorno sul campo di Riccardo Palombo vecchio leone del parquet maremmano. Miglior marcatore tra i grossetani Daniele Perfetti autore di 20 punti e di una partita pressoché perfetta sotto le plance.



Prossimo appuntamento il 13 novembre in casa con Costone Siena reduce da una sconfitta con la capoclassifica San Miniato.

Olimpia Legnaia- Pallacanestro Grosseto 53-75 (18-20)(12-20)(10-14)(13-21)

Roster e tabellini: Barabesi, Tattarini, Conti (3), Erman (11), Perfetti (20), Ciacci (8), Zucchini (2), Terrosi (6), Casanova (9), Franzese (16), Palombo