Pallacanestro Grosseto cede dopo cinque vittorie: Sconfitta 58-68 contro Libero Basket Siena

Promozione: Davanti ad un folto pubblico arriva la battuta di arresto per la Pallacanestro Grosseto, che soccombe al Libero basket Siena 58 a 68.



Grosseto: Primo quarto in equilibrio con un gran lavoro al rimbalzo, ma con qualche errore di troppo, chiuso 16-18. Purtroppo anche nel secondo periodo i senesi allungano il divario terminando per 22 a 36 con poca vitalità in attacco. Dopo l'intervallo i ragazzi biancorossi rialzano la testa e producono uno sforzo positivo riducendo il divario per 40-45. Con Barabesi top score e il solito Zucchini, i padroni di casa le provano tutte ma le basse percentuali dalla distanza consegnano la posta in palio agli avversari.

Dunque dopo 5 vittorie consecutive arriva la sconfitta, con capitan Franzese e soci, già proiettati alla prossima partita del 25 febbraio contro basket Certaldo.

Parziali: 16-18/6-18/18-9/18-23

Tabellini: Ciacci 8, Barabesi 13, Perfetti 2, Tinti, Lettieri, Cutrupi, Zucchini 10, Terrosi 6, Conti F.6, Franzese 6, Bambini 7

Coach: A.Manganelli, L.Terrosi, J.Pedicelli