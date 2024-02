Palio Marinaro dell'Argentario: presentato il nuovo Ente Palio

Monte Argentario: E’ stato ufficialmente presentato nella sala consiliare del Municipio il nuovo Ente Palio che si occuperà a 360 gradi della manifestazione ferragostana assieme all’amministrazione comunale. Un gruppo eterogeneo, composto da professionisti e veterani che hanno voglia di rilanciare il Palio anche ben al di fuori del confini territoriali. E proprio questo entusiasmo ha caratterizzato gli interventi di tutte le persone coinvolte in questa avventura. A partire dalle istituzioni, rappresentate dal sindaco Arturo Cerulli, dall’assessore al turismo Chiara Orsini e dal delegato al Palio, Giovanni Loffredo.



Sindaco che ha mostrato tutto il suo ottimismo nei confronti del lavoro che aspetta la nuova formazione, soffermandosi sulla necessità di darsi daffare tutto l’anno ed in piena sintonia con i Rioni per far diventare il Palio sempre più rilevante. Ha anche annunciato che presto verranno realizzati quattro guzzi appositamente per Porto Ercole

Ad introdurre gli interventi, un motivatissimo delegato al Palio, Gianni Loffredo che ha passato la parola al nuovo Capitano del Palio, Massimo Benedetti il quale ha tenuto a precisare come non abbia mai avuto ruoli interni ma sia stato sempre un appassionato del Palio. “Cercherò di fare il meglio – ha esordito - ma, non avendo competenza tecnica, mi affiderò alla squadra. Sarà necessario programmare e lavorare con metodo con i Rioni che sono gli attori principali”. Quindi ha presentato il nuovo consiglio direttivo così composto: Direttore Tecnico Fiorenzo Visconti; Segretario avvocato Riccardo Solari; Direttore Artistico Francesca Guasti. Commissione artistica confermata: Mauro Cerulli, Nausicaa Coronelli, Ilaria Tuberosa, Andrea De Maria. Altri consiglieri: Cesare Manuelli, Marco Perillo, Maurizio Capitani; Medici Giulio Tambelli e Giacomo Tambelli; Tesoriere Gino Scotto; Addetto Stampa Paola Tana. In via di definizione è invece la commissione marketing e promozione che si vuole affidare ad un soggetto specializzato che garantisca il massimo rendimento.

Alla presentazione hanno preso parte anche i presidenti dei Rioni: ovvero Catia Canuzzi per la Fortezza, Gianfranco Capitani per il Valle, Alessia Galatolo per la Pilarella e Arianna Della Monaca per la Croce.

Parte così l’avventura di un Ente Palio nuovo di zecca ma già con le idee ben chiare. A cominciare dal piano di lavoro scandito in più fasi con la priorità dell’organizzazione degli eventi del 2024. Quindi, da settembre, si metterà mano allo Statuto in sinergia con i Rioni ed a lungo termine ci si concentrerà sulla promozione e sul marketing per attirare nuovi sponsor.