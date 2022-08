Palio Marinaro dell'Argentario: il grande ritorno dopo due edizioni si stop

Porto Santo Stefano: L'ora è arrivata. Lunedì 15 agosto a Porto Santo Stefano torna il Palio Marinaro dell'Argentario. La manifestazione, giunta alla sua 79a edizione, era stata annullata nel 2020 e nel 2021 a causa delle restrizioni nazionali imposte per l'emergenza Covid. Gli armi dei Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle tornano quindi a sfidarsi nello specchio d'acqua dell'Arena di Turchese. Grande l'attesa dell'evento, che si preannuncia tra i più caratteristici in Italia nel prossimo Ferragosto.

Gli ultimi a festeggiare, nel 2019, sono stati i sostenitori della Pilarella. Il Palio di lunedì sarà quindi quello della ripartenza e l'edizione entrerà negli annali perché prima del Covid solo le vicende della Seconda Guerra Mondiale avevano fermato l'appuntamento, dal 1940 a 1944.

"Questa edizione - osservano il comandante del Palio Emilio Sclano e il delegato del sindaco Alessandra Chiocca - sarà ricordata perché tornerà a regalare emozioni ai nostri concittadini dopo un sofferto stop. In questi anni l'Ente Palio ha lavorato con il sindaco Francesco Borghini e con i capitani dei Rioni per presentarsi all'appuntamento della ripresa, ben consapevole dell'importanza di questa tradizione per Porto Santo Stefano. Sarà grande l'emozione di tornare a gioire di una festa che lega un'intera comunità".

La madrina del Palio sarà la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021, stella dell'atletica e residente nel Comune di Monte Argentario.

La manifestazione lunedì sarà aperta dalla tradizionale sfilata dei Rioni. I sostenitori degli equipaggi si muoveranno dai propri quartieri verso le 16 per raggiungere il luogo di partenza. Il via è previsto da via Barellai per le 17 e la sfilata passerà sul Lungomare dei Navigatori per raggiungere Piazzale dei Rioni. Quest'anno non è stato indicato un tema per la sfilata ma una giuria premierà comunque la coreografia che sarà ritenuta la migliore.





Il via al Palio è previsto al calar del sole, verso le 19. Ecco gli equipaggi in gara.

L'armo della Croce, rione guidato dal capitano Pierluigi Schiavi, sarà composto da Corrado Fanciulli (timoniere), Francesco Landini, Massimiliano Terramoccia, Luca Casalini e Federico Capitani.

La Fortezza, guidata dal capitano Flavio Vongher, schiera Alessio Ferraro (timoniere), Andrea Benedetti, Domenico Ferraro, Lorenzo Perillo e Riccardo Rosi.

L’equipaggio della Pilarella, il cui capitano è Pietro Solari, sarà composto da Alessio Bausani (timoniere), Lorenzo Benedetti, Gianmarco Russo, Dino Pari e Alessandro Landini.

Il Valle, guidato dal capitano Luca Landini, presenta Simone Terramoccia (timoniere), Andrea Benedetti, Andrea Cerulli, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi.





Grande è l'attesa mediatica sull'evento, che sarà seguito da stampa e notiziari anche nazionali.

DIGITALE TERRESTRE (Toscana)

RTV 38 (Canale 10)

SATELLITE

NTN - Nuova TV Nazionale (Canale 813 TivùSat)

NTN - Nuova TV Nazionale (Canale 813 Sky)

Veneto Link (Canale 839 Sky)

STREAMING WEB

RTV 38 www.rtv38.com/rtv38-live.html

NTN - Nuova TV Nazionale www.nuovatvnazionale.it/live-streaming.php

Link YouTube su www.palioargentario.it o www.comune.monteargentario.gr.it

Pagina Facebook di Arezzo TV su www.facebook.com/ArezzoTv

Diretta dalle 17 alle 21

Per l'evento è stato messo a punto in Questura a Grosseto un piano di sicurezza interforze che prevede l'impiego di circa 100 addetti tra personale delle forze dell'ordine e steward. Un'ordinanza del sindaco inoltre impone, a tutte le attività commerciali di Porto Santo Stefano del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di somministrare il 15 agosto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutto il centro urbano dalle 14 alle 20.