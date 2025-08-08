Palio marinaro Argentario: La sera del 12 agosto sfila il Corteo Storico

Argentario: Si ripete, martedì 12 agosto a partire dalle ore 21:30, la tradizione ormai consolidata del Corteo Storico del Palio Marinaro in notturna, con una sfilata di figuranti che quest’anno si annuncia ancora più ricca. Con rinnovato entusiasmo l’Associazione Argentario Vivo, che dal 1989 organizza il corteo, farà partire dalla Fortezza Spagnola 150 figuranti che si muoveranno lungo un percorso che attraversa il centro storico passando da via Cetina, via Baschieri per proseguire sul Lungomare e arrivare sul piazzale dei Rioni. Uno spettacolo che regalerà, come sempre, suggestioni irripetibili con la sontuosità degli abiti di cavalieri e dame, ancelle e soldati e tanti altri costumi seicenteschi che rievocano e ci accompagneranno indietro nel tempo ai fasti dello Stato dei Presidi. Tra loro torna dopo qualche anno anche l’imponente cannone per l’occasione restaurato.

Chi non potrà scendere per le strade di Porto S.Stefano a vedere il Corteo sfilare si potrà godere lo spettacolo in diretta grazie al servizio che Lifebox Streaming curerà per l’occasione. Alle 22:30 circa sul piazzale del Comune, avrà poi luogo la lettura del Bando di sfida del Palio Marinaro che gli altri tre Rioni – Croce, Pilarella e Valle – rivolgono alla Fortezza, vincitrice dell’ultima edizione, accendendo ancora di più la passione e l’att