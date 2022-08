Palio Marinano all'Argentario, tutte le modifiche al traffico

Porto S. Stefano: Il 15 agosto, in occasione del 79° Palio Marinaro dell’Argentario al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose nonché evitare cause di disordine per la circolazione sono state adottate una serie di modifiche alla viabilità ed alla sosta delle auto nonché divieti di vendere bottiglie in vetro e somministrare alcolici.



In particolare l’ordinanza emessa dal Comando Polizia Municipale dispone che nella giornata del 15 agosto:



- A partire dalle ore 07,00 sino al termine della manifestazione, è vietata la sosta a tutti veicoli nelle seguenti vie e piazze di Porto S. Stefano : Piazzale del Governatore, lato scalinata accesso Fortezza - Lungomare dei Navigatori, lato sinistro della corsia a monte, tra il Comando Polizia Municipale ed il ristorante “Lo Sfizio” - Lungomare dei Navigatori, lato destro della corsia a monte, dalla fine dei cassonetti di Piazza V. Emanuele fino alla curva sotto il Ristorante La Pace (zona ex Giovanna fiori) - Lungomare dei Navigatori, lato sinistro della corsia a monte, dalla fine della zona riservata al parcheggio dei portatori di handicap fino ai posteggi riservati alla Confraternita della Misericordia - Lungomare dei Navigatori, lato mare, dall’intersezione con Piazza V. Emanuele fino ai posteggi riservati alla Confraternita della Misericordia - Lungomare dei Navigatori, lato mare dall’attraversamento pedonale posto davanti al lato del Comando Polizia Municipale e l’intersezione davanti alla sede della Misericordia - Lungomare dei Navigatori, ambo i lati del tratto di strada compreso fra l’intersezione con lo Scalo Colombo e l’intersezione con il Molo Garibaldi - Lungomare dei Navigatori, salita posta fra l’intersezione con Scalo Colombo e Corso Umberto – Via Barellai - Viale Barellai - Zona parcheggio ciclomotori P. Candi davanti a Caserma Guardia di Finanza - Piazza Don Azelio Bastianini.





I veicoli trovati in sosta nel giorno, nelle ore e nei luoghi sopra indicati saranno rimossi con carro attrezzi, con spese a carico dei contravventori.

- A partire dalle ore 15,00 vengono istituite una serie di limitazioni al transito ordinario, garantendo comunque la transitabilità ai veicoli autorizzati, mediante blocchi sul Lungomare dei Navigatori, all’altezza del Bar del Porto, in Piazzale del Valle, in Via della Vittoria, in Via Cuniberti e in Via Barellai. Potrà inoltre venire attuata una anticipazione degli orari di effettuazione della Z.T.L. Pilarella, in quest’ultimo caso utilizzando l’entrata e l’uscita sul parcheggio Jacovacci con senso unico alternato.

Durante il passaggio del corteo e durante lo svolgimento della gara sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli su Piazzale dei Rioni, Via del Molo e Via Civinini. Al termine della manifestazione, qualora le condizioni di sicurezza della viabilità lo consentano, sarà possibile riattivare il transito sulle suddette vie utilizzando il senso unico alternato su Via Jacovacci.

Il transito sul Corso Umberto verrà interrotto solo durante il passaggio del corteo dei rioni e per garantire il deflusso dei pedoni al termine delle manifestazioni. Il transito sarà consentito ai veicoli diretti nel Corso Umberto, nel centro storico, in Via Martiri D’Ungheria e nella ZTL Pilarella (via parcheggio Jacovacci).

Dalle ore 14,00 alle ore 21,00 vengono sospese le corse del servizio urbano della Soc. Tiemme. Il capolinea del servizio extra urbano di Autotrasporti Toscana, nella stessa fascia oraria, viene temporaneamente spostato alla fermata presente in P.le del Valle, Scalo di Alaggio - Cantiere Navale dell’Argentario

Infine, con ordinanza sindacale n.155/2022 si dispone a tutte le attività commerciali di Porto S. Stefano del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 8 alle ore 20 del 15 agosto. E’ fatto altresì divieto del possesso e l’introduzione di bottiglie di vetro e lattine nelle vie interessate dal passaggio dei cortei dei rioni e della sfilata, nei luoghi che affacciano sullo Stadio di turchese, dove si svolge la gara remiera, e precisamente Via Civinini, Via del Molo, Via e Parcheggio Jacovacci, Piazzale dei Rioni, Piazza V. Emanuele, Via Sordini, Corso Umberto e Lungomare dei Navigatori. E’ inoltre vietato a tutte le attività commerciali di Porto S. Stefano del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutto il centro urbano di Porto S. Stefano, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.