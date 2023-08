Palio di Siena, Giani: "Straordinaria tradizione secolare"

"Ora a lavoro per il riconoscimento Unesco”

Siena: "L’autentica e accesa passione dei senesi per il loro Palio - afferma il presidente Eugenio Giani - è un esempio straordinario di tradizione secolare tramandata di generazione in generazione. I senesi con le loro storiche Contrade sono una viva testimonianza di unione tra giovani e anziani; il Palio non è solo una corsa di cavalli ma è molto di più: è amore, tradizione e conservazione dei valori più autentici. Il Palio è rito". Così si è espresso il presidente Eugenio Giani in occasione del Palio dell'Assunta che si correrà stasera a Siena.



"Occorre riprendere l’iniziativa insieme al Comune e al Magistrato delle Contrade - ha aggiunto Giani -, per il riconoscimento del Palio di Siena quale patrimonio culturale immateriale Unesco. Lo merita Siena, lo meritano i suoi profondi valori identitari".