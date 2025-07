Palio di Siena 2025: trionfa l’Oca con Tittia e il debuttante Diodoro. Piazza del Campo esplode di gioia

Siena: È la Contrada dell’Oca a vincere il Palio di Provenzano 2025, corso eccezionalmente il 3 luglio dopo il rinvio per maltempo del giorno precedente. Un successo netto, emozionante, che porta la firma del fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, in sella al cavallo Diodoro, al debutto assoluto in Piazza del Campo.

Una corsa dominata sin dalle prime battute, con l’Oca che ha preso la testa fin dalla mossa e l’ha mantenuta per tutti e tre i giri, controllando con grande autorità gli attacchi delle rivali, in particolare della Chiocciola e della Torre. Per Tittia è l’undicesima vittoria in carriera, mentre per la Contrada dell’Oca si tratta del 67° Palio vinto, confermandosi tra le più titolate di Siena.

Grande emozione tra i contradaioli biancoverdi che, dopo aver accolto con entusiasmo il cencio realizzato dall’artista Riccardo Manganelli, hanno accompagnato il cavallo vincitore nel tradizionale giro trionfale, tra cori, lacrime e abbracci.

L’edizione 2025 è stata segnata anche da alcune novità e tensioni. Il rinvio al 3 luglio ha costretto i fantini a una preparazione diversa e ha aumentato l’attesa tra il pubblico, che ha comunque gremito la Piazza. La corsa si è svolta in un clima teso ma corretto, senza cadute o incidenti di rilievo.

Il Palio di agosto (in onore della Madonna Assunta) si correrà come da tradizione il 16 agosto, ma l’Oca potrà godersi per tutto il resto dell’estate il titolo appena conquistato, tra i festeggiamenti che proseguiranno per giorni nel cuore della città.