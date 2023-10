Palestra di Monterotondo Marittimo, il Comune ha acquistato dei nuovi macchinari

Inaugurata nel 2020 la palestra comunale di Monterotondo Marittimo da qualche giorno ha ampliato la gamma di macchinari e attrezzature a disposizione, grazie ad un nuovo investimento del Comune.



Monterotondo Marittimo: Nuovo intervento del Comune di Monterotondo Marittimo per incentivare la pratica sportiva sul territorio: la palestra comunale, inaugurata nel 2020, è stata potenziata con nuovi macchinari per gli allenamenti.

L’amministrazione comunale ha, infatti, recentemente acquistato una panca piana, un multipower, un bilanciere cm 220/D50 mm; una macchina per lavorare sugli adduttori e abduttori e tre biciclette per lo spinning.

“Il Comune si è impegnato in questi anni per potenziare l’offerta sportiva sul territorio con spazi qualificati e sicuri, – afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – e con servizi offerti a prezzi contenuti, quasi simbolici, perché è importante garantire a tutti, e a tutte le età, la possibilità di fare sport, riconoscendo il valore della pratica sportiva per la salute psicofisica di ogni individuo. La palestra comunale di Monterotondo Marittimo è stata inaugurata nel 2020, aprendo accanto al Palazzetto comunale dello sport, uno spazio di 60 metri quadrati tutto dedicato al fitness.”

“I principali impianti sportivi che l’amministrazione comunale ha realizzato sul territorio – prosegue il sindaco – sono fruibili anche in modo autonomo, scaricando la app Sportclubby, che consente di prenotare direttamente on line sia la palestra comunale, che la parete da arrampicata, ma anche il campo da tennis, da padel e da calcio a 5, nella struttura di Pian di Giunta.”