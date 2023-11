"Palazzina LAF" al cinema Stella l'esordio alla regia di Michele Riondino con Elio Germano

Grosseto: Un film che già sembra mettere d’accordo tutti con gli echi al cinema d’impegno di Elio Petri. E’ “Palazzina LAF”, l’esordio alla regia dell’attore Michele Riondino, che ne è anche interprete insieme a Elio Germano e Vanessa Scalera in programma al cinema Stella di Grosseto da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre in doppia programmazione alle 17 e alle 21.15.



Si parla di Ilva, un tema caro a Riondino che ha imbastito sul colosso industriale una vera e propria battaglia nella sua Taranto. Siamo negli anni Novanta. Caterino è un uomo semplice che lavora nel complesso industriale dell’Ilva. Vive in una masserie caduta in disgrazia per la troppa vicinanza al polo siderurgico. Quando i vertici aziendali decidono di utilizzarlo come spia per individuare i lavoratori di cui sarebbe bene liberarsi, Caterino comincia a pedinare i colleghi e a partecipare agli scioperi solo per trovare motivazioni per denunciarli. Ben presto, non comprendendone il degrado, chiede di essere collocato anche lui alla Palazzina LAF, dove alcuni dipendenti, per punizione, sono obbligati a destarvi privati delle loro consuete mansioni. Questi lavoratori non hanno altra attività se non quella di passare il tempo ingannandolo giocando a carte, pregando o allenarsi come fossero in palestra. Caterino scoprirà sulla propria pelle che quello che sembra un paradiso, in realtà non è che una perversa strategia per piegare psicologicamente i lavoratori più scomodi, spingendoli alle dimissioni o al demansionamento. E che da quell’inferno per lui non c’è via di uscita.

Palazzina Laf è l’acronimo di Laminatoio a freddo. Si tratta del reparto dell’Ilva di Taranto dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che non potevano essere licenziati in virtù dell’art. 18.

“Tutti i fatti narrati nel film – racconta Riondino - sono frutto di interviste fatte a ex lavoratori ILVA ed ex confinati, e i passaggi finali sono dettagliatamente presi dalle carte processuali che hanno determinato la condanna degli imputati e il risarcimento delle vittime. Questo film vuole essere una sorta di affresco sociale, non vuole raccontare quello che succede oggi a Taranto, ma quello che oggi viviamo è sicuramente frutto del disinteresse di chi nel 1995 ha sacrificato un’intera città sull’altare del proprio capitale.”





Gli altri appuntamenti del cinema Stella fuori dagli orari soliti saranno anche in questa settimana tre: venerdì 1° dicembre alle 19 la Rete degli Spettatori presenta il documentario gratuito “L’ombra del fuoco” di Enrico Pau, ambientato in Sardegna. Siamo sempre in Sardegna, sabato 2 dicembre alle 19 con “Chemical bros” di Massimiliano Mazzotta (ingresso gratuito), proposta del Clrorofilla film festival. Domenica 3 dicembre invece è la volta della rassegna Fuori orario e il primo film di Christopher Nolan: “Following”.

Film Cinema Stella dal 29 novembre al 3 dicembre