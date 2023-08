Cronaca Palazzetto dello Sport Piazza Azzurri d'Italia, al via i lavori di riqualificazione 18 agosto 2023

Grosseto: La Giunta comunale, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il progetto di riqualificazione presentato dalla società sportiva grossetana “Pallavolo Grosseto 1978”. Nello specifico l'intervento, dal valore complessivo di circa 40 mila euro a carico della stessa società, andrà ad interessare le opere interne, con la diversa ridistribuzione degli uffici e la realizzazione di un servizio igienico al secondo piano del Palazzetto dello Sport di Piazza Azzurri d'Italia di proprietà Comunale.

“ Un ringraziamento alla “Pallavolo Grosseto 1978” che, con questo intervento andrà non solo a riorganizzare la propria struttura interna, ma anche a valorizzare il patrimonio di edilizia sportiva comunale, su cui fanno affidamento gli amanti dello sport nella nostra città”, commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi. foto di repertorio Seguici





