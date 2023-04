“PAGINEaCOLORI”, “Non è stato facile trovare 14 illustratori che parlassero di vento”

Tarquinia: “Non è stato facile trovare 14 illustratori che parlassero di vento”. Lo afferma la direttrice artistica del festival “PAGINEaCOLORI” Roberta Angeletti per la mostra di illustrazioni, che sarà inaugurata a Tarquinia, sabato 15 aprile, alle 18,30, a palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. “La ricerca è andata avanti per alcuni mesi – prosegue Angeletti -. Abbiamo seguito il filo conduttore del vento per scegliere opere che dessero forma, aspetto, voce e colore, al vento e agli effetti che esso produce. Ci saranno tavole di Marina Cremonini, Anna Paolini, Jesus Cisneros, Simone Rea, Simona Mulazzani, Fabian Negrin, Remy Charlip, Valentina Ravagni, Marco Somà, Sibylle von Olfers, Eric Puybaret, Marta Bartolj, Marianne Dubuc, Chiara Gobbo”.

L’esposizione a ingresso libero sarà aperta fino al 30 aprile tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, le domeniche e i giorni festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sono possibili anche visite guidate per le scuole e per gruppi su prenotazione, a cura degli studenti del terzo anno del liceo classico grazie alla collaborazione con l’IISS “Vincenzo Cardarelli”. “Attorno alla mostra ruoteranno altre due iniziative – conclude la direttrice artistica del festival “PAGINEaCOLORI” -: la prima, sabato 22 aprile alle 17,30, è una performance di lettura ad alta voce con l’attrice, lettrice e formatrice teatrale Susi Danesin; la seconda, domenica 30 aprile, dalle 14,30, al casale ApeVelka in località Spinicci, la “FESTADIVENTO” un laboratorio in cui imparare a costruire semplici aquiloni da far volare poi sulla spiaggia insieme agli amici dell’Associazione Aquilonisti di Alta Quota, che cureranno l’evento”. Per partecipare a “FESTADIVENTO” è necessario prenotarsi scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com o chiamare il numero 328 7368333.