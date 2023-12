PAGINEaCOLORI, laboratorio con l’operatrice teatrale e musicista Maria Elena Mozzetta

Domenica 3 dicembre, alle 16,30, all’oratorio di Santa Croce, a Tarquinia



Tarquinia: All’oratorio di Santa Croce di Tarquinia, domenica 3 dicembre, alle 16,30, per PAGINEaCOLORI, è di scena il teatro. Storica collaboratrice del festival, Maria Elena Mozzetta, operatrice teatrale, musicista, esplorerà insieme ai bambini il tema del "camminare" nello spazio scenico vissuto come un mondo surreale.

“Siamo tutti esseri in cammino, ma il camminare dei bambini subito rimanda a infiniti mondi pieni di fantastici incontri, di bivi impossibili, di sassi e oggetti magici e di pietre d’inciampo – afferma la direttrice artistica Roberta Angeletti - L’immagine del “cammino” è forse quella che più ricorre nella fiaba. In qualunque modo si cammini, con o senza scarpe, i nostri piedi sono capaci di portarci in qualsiasi luogo del mondo desiderato. Il cammino non è altro che metafora della crescita e dello svolgersi dell’esistenza”.

I bambini dovranno indossare maglietta e pantaloni comodi di colore nero, portare un sonaglio (non di plastica) e un foulard colorato. La partecipazione richiede la prenotazione a laboratoripagineacolori@gmail.com, specificando nome, età del bambino e data dell’attività, e un contributo di 2 euro. Il festival PAGINEaCOLORI è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.