PAGINEaCOLORI, incontro online con la blogger Roberta Favia

Tarquinia: Mercoledì 7 maggio, dalle 17 alle 19, si terrà l’incontro online con Roberta Favia, esperta di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e fondatrice della testata online di critica letteraria Testefiorite, dal titolo “Viaggio nella letteratura di divulgazione tra albi illustrati, poesia, autobiografia, narrazione e fumetto”. L’incontro, organizzato dalla cooperativa Essemme partner di PAGINEaCOLORI, sarà un percorso a tappe attraverso alcune delle migliori pubblicazioni italiane di divulgazione, con l’obiettivo di scoprire insieme quali caratteristiche rendano davvero efficace un libro divulgativo rivolto a bambini e ragazzi. Si analizzerà come la commistione tra diversi linguaggi – testo, immagine, forma e contenuto – possa generare percorsi di lettura stimolanti, capaci di coniugare sapere e narrazione. Saranno esplorati i confini, spesso sottili, tra fiction e non-fiction, e si lavorerà concretamente con una selezione di albi illustrati, poesie, racconti autobiografici, romanzi e fumetti, per comprendere come questi strumenti possano diventare potenti veicoli di conoscenza, emozione e crescita. L’iniziativa è pensata per docenti di ogni ordine e grado, ma anche per educatori museali e naturalistici, bibliotecari, librai, e per chiunque abbia interesse ad approfondire la letteratura di divulgazione destinata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. La quota di partecipazione è di 35 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo 0761 304912 o scrivere a formazione@essemme.vt.it.