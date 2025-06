PAGINEaCOLORI, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” in mostra i lavori dei bambini delle scuole primarie di Tarquinia

Tarquinia: Dal 3 al 12 giugno, al secondo piano di palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale "Vincenzo Cardarelli" di Tarquinia (via Umberto I, 34), sarà possibile visitare la mostra dei lavori realizzati dagli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria dell'IC “Ettore Sacconi” e di alcune classi della scuola primaia “Santa Lucia Filippini” nell'ambito dei laboratori didattici organizzati durante il festival PAGINEaCOLORI.

L'esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione formativa per i bambini, offrendo loro un'esperienza educativa e creativa di grande valore. Attraverso i laboratori, che hanno integrato la lettura con attività manuali e riflessioni condivise, i bambini hanno esplorato il mondo dei libri in modo attivo e coinvolgente. I momenti di confronto diretto con le illustratrici Irene Penazzi, Roberta Angeletti e Gioia Marchegiani hanno arricchito ulteriormente il percorso, stimolando nei bambini curiosità, emozioni e pensieri profondi. L'approccio laboratoriale – basato sul principio del “fare per imparare” – si è dimostrato particolarmente efficace nello sviluppo delle competenze espressive e del piacere della lettura. La mostra rappresenta dunque non solo il frutto del lavoro svolto, ma anche una testimonianza concreta del valore educativo dell'arte e della narrazione, capaci di accendere l'immaginazione e favorire la crescita culturale e personale dei più piccoli.