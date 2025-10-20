“Pagine su pagine”: alla libreria QB riprendono gli incontri letterari curati da Lucia Matergi

Dal 21 ottobre, ogni due settimane, la libreria di piazza Pacciardi a Grosseto ospiterà un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla narrativa americana e al piacere della lettura condivisa.

Grosseto: Riparte a Grosseto un appuntamento molto atteso dagli amanti dei libri e delle buone letture. Alla libreria QB, in piazza Pacciardi, tornano gli incontri dedicati alla letteratura curati da Lucia Matergi, un’iniziativa ormai consolidata nel panorama culturale cittadino.

Il nuovo ciclo, dal titolo “Un’altra America. Racconti e letture”, prenderà il via martedì 21 ottobre alle ore 17.30 e si propone di accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso la narrativa americana, tra grandi autori, nuove voci e riflessioni sui temi che attraversano la società contemporanea.

Dopo il lungo e appassionato percorso sviluppato negli anni scorsi alla libreria Palomar, e a seguito della chiusura di quella storica sede che ha rappresentato un punto di riferimento per tanti lettori grossetani, gli incontri trovano ora una nuova casa negli spazi accoglienti della libreria QB.

Gli appuntamenti, che avranno cadenza quindicinale, si terranno sempre di martedì pomeriggio, con l’obiettivo di mantenere vivo uno spazio di dialogo, condivisione e scoperta letteraria.

La rassegna “Pagine su pagine” si conferma così un’occasione preziosa per chi ama confrontarsi con le parole, le storie e le culture che attraversano i libri - un invito a riscoprire il valore della lettura come esperienza collettiva e fonte di ispirazione.