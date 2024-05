Paco Paquito e Celestina a "Pari in festa" presentano ValzerCanCanTwistAgain

Pari: Domenica 26 Maggio Paco Paquito e Celestina arrivano a “Pari in Festa. Domenica di Mestieri e di Sapori” presentando, tra gli altri ricchi appuntamenti organizzati per questa speciale giornata, uno dei loro spettacoli più amati ValzerCanCanTwistAgain, una danza leggera fa la vista più vera. E’ bello ballare e non smettere mai. Circusbandando si esibirà alle 16,30 presso la “Pista”, adiacente all’Ex Scuola.

Utilizzando una colonna sonora molto varia (musiche medievali, Offenbach con il suo can can, Strauss, Paganini, Musorgski, brani etnici di origine africana, musiche popolari europee nonché lo scatenato twist degli anni ’60) ed una scenografia essenziale ma ricchissima di colori, spade, fiori, ombrelli ed originalissimi costumi, si dà spazio per tutta la durata della rappresentazione, con un testo ridotto all’essenziale, proprio alla danza in tutte le sue forme: classica, tribale, collettiva, divertente ecc.

I piccoli, coinvolti da Paco Paquito e Celestina nelle tante danze in programma, nelle canzoni e nei vari altri momenti della rappresentazione saranno veri e propri protagonisti dell’evento rallegrando così anche i loro genitori e nonni che potranno godere pure loro del contesto pieno di allegria e sano buonumore tipico delle rappresentazioni di Circusbandando.