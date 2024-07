Pacella: Ingresso Noc lista Vivarelli ha contribuito a portare serenità e stabilità in maggioranza

Pacella: “Guardiamo con fiducia al 2027”

Grosseto: Il recente ingresso di Nuovo Orizzonte Civico all’interno della lista “Antonfrancesco Vivarelli Colonna” ha contribuito a portare stabilità e serenità all’interno dell’intera maggioranza di centrodestra che amministra oggi il Comune di Grosseto", dice Claudio Pacella (Presidente Nuovo Orizzonte Civico).





"Si è trattato di un atto di responsabilità che ha portato il Noc ad inserirsi direttamente all’interno della lista che, insieme a tutte le altre della coalizione, ha garantito l’azione amministrativa del centrodestra a Grosseto. Un atto dunque non banale che ha fatto uscire Nuovo Orizzonte Civico dall’ambiguità del gruppo misto in Consiglio Comunale e che adesso pone l’intera maggioranza nella condizione di rilanciarsi per le future elezioni del Consiglio Comunale nel 2027.

Il centrodestra grossetano ha dunque le carte in regola per portare a compimento il lavoro programmato in questi anni di governo; al termine di questa consiliatura la città di Grosseto sarà riqualificata e trasformata; pronta ad essere nuovamente amministrata da una maggioranza qualificata e competente. Azioni, e non vuote parole. I fatti e gli atti parlano da soli e su questo il comportamento tenuto da Noc deve essere chiaro e cristallino, così come l’appartenenza di Nuovo Orizzonte Civico al centrodestra grossetano, senza che tale appartenenza possa essere in alcun modo essere messa in dubbio.

Un vero punto punto d’onore per tutti i militanti del NOC che lo hanno ribadito e garantito al Sindaco e alle altre forze politiche di coalizione. Senza nulla togliere al presidente Limatola, che sta svolgendo un delicato lavoro in provincia, ribadiamo che la nostra comunità politica non può fare più di quanto è stato fatto in questi pochi mesi, poiché l’orizzonte politico, per noi, è sempre stato e sempre resterà nel campo del centrodestra e non faremo a lui e alla sinistra sconti di sorta, essendo animati soltanto da uno spirito costruttivo per avviarci a riprenderci la guida della provincia, quando ve ne sarà l’occasione", conclude Claudio Pacella (Presidente Nuovo Orizzonte Civico).