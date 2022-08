Pacchetto scuola 2022-2023, pubblicato il bando

Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il diritto allo studio. La domanda per l’assegnazione del contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il 21 settembre.



Follonica: Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il diritto allo studio in favore delle studentesse e degli studenti residenti nel Comune di Follonica, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 15.748,78 euro.

Si tratta di uno strumento destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica e all'acquisto di libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici.

La domanda per l’assegnazione del contributo, denominato “Pacchetto scuola”, da compilarsi su apposita modulistica allegata al bando (consultabile e scaricabile sul sito del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it) , e indirizzata al Comune di Follonica, dovrà essere presentata entro e non oltre il 21 settembre, secondo le modalità indicate nel bando.

La domanda potrà essere inviata tramite mail semplice all'indirizzo pacchettoscuola@comune.follonica.gr.it, tramite Pec all'indirizzo follonica@postacert.toscana.it, tramite raccomandata a/r oppure a mano, ai servizi educativi del Comune, esclusivamente tramite appuntamento telefonico con il personale.

Per maggiori informazioni e appuntamenti: Ufficio Associato Servizi Socio-educativi – tel 0566/59018 mail: epiccini@comune.follonica.gr.it.