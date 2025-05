Pac, l’appello di Confagricoltura Toscana: troppe incognite e norme contraddittorie, serve una proroga delle scadenze

Il direttore Gianluca Cavicchioli: “Quadro normativo complesso e piattaforme rigide, le imprese non possono lavorare in queste condizioni”

Firenze: "Non basta la buona volontà ed essere ben organizzati per programmare e ben gestire le prossime scadenze della Pac. È cosa nota e notoria: tutti gli anni si arriva con ansie e paure a dover soddisfare un obbligo sempre più complesso, intriso più di norme e divieti che di vere opportunità”.

A dirlo è Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana, in relazione alle prossime scadenze della Pac – la Politica Agricola Comune dell’Unione Europea – che prevede, per le imprese agricole, l’obbligo di presentare annualmente la domanda per accedere ai contributi comunitari.

“Non è questione di lamentarsi – prosegue Cavicchioli – ma di analizzare con realismo la situazione e cercare soluzioni concrete. Come avviene puntualmente ogni anno, si fissano norme e scadenze che poi si rivelano impraticabili, tanto che si finisce per dover ricorrere a deroghe e proroghe. È un meccanismo ormai consolidato, ma non per questo non migliorabile”.

“Le ragioni sono sempre le stesse: norme che si sovrappongono, sistemi informatici peculiari, ritardi operativi. Bastano due settimane di incertezza per compromettere l’organizzazione di un intero processo - dice il direttore di Confagricoltura Toscana - e a questo si aggiungono gli impegni quotidiani delle aziende agricole, che devono comunque andare avanti con le attività sul campo”.

“Insomma – conclude Cavicchioli – siamo tutti a chiedere la proroga delle scadenze. Una sorta di assemblea in seconda convocazione. È così scontato che sembra dovuta, e forse lo è. Noi la chiediamo, anche in forza e ragione delle ore impiegate per sincronizzare norme e direttive che non quadrano mai. Se semplificare non si può, almeno allunghiamo i tempi. Non sarebbe la prima volta e tutti contenti, o quasi. Rimaniamo fiduciosi e speranzosi che, come sempre, il sistema la quadra la troverà. Sempre, o quasi”.