Colonia Marina, la replica di Buoncristiani: Pecorini renda pubblico il suo vero progetto

Follonica: «Sulla Colonia Marina siamo coscienti di aver toccato un nervo scoperto e provocato nuovamente, quindi, una risposta scomposta dell'avversario. La realtà è che Pecorini parla di manifestazioni d'interesse che non rende pubbliche e sulla spiaggia privata preferisce non rispondere» inizia così il duro contrattacco di Matteo Buoncristiani all'avversario del centro sinistra su una questione che sta molto a cuore ai cittadini del Golfo.



«Nel bando per le manifestazioni d'interesse è vero o no che è prevista una privatizzazione della spiaggia? - chiede Buoncristiani rivolgendosi direttamente al suo avversario – Prendiamo atto che sulla realizzazione di uno stabilimento balneare su una delle spiagge più ampie di Follonica preferisci non rispondere. E della realizzazione dei parcheggi in pineta? E “Follonica a Sinistra” che ne pensa?».

Oltre alle questioni di pineta adibita a parcheggio e privatizzazione della spiaggia, sulle quali Buoncristiani chiede risposte, il candidato apre anche l'argomento che ruota intorno alla fattibilità tecnica: «Mi stupisco – dice ancora rivolgendosi all'avversario – che dopo oltre 10 anni che ricopri il ruolo di assessore ai lavori pubblici, tu non ti renda conto dei costi di realizzazione delle opere, anzi non hai neanche imparato a fare le moltiplicazioni: se l'immobile della Colonia ha una superficie di 2mila e 500 metri quadrati e, come previsto dal bollettino degli ingegneri, servono 2mila euro al metro quadro per ristrutturarlo, il costo dell'opera si aggira intorno ai 5/6 milioni, non il doppio o addirittura il triplo come sostieni tu».

Fugato il dubbio su costi e fattibilità si arriva alle coperture finanziarie: «Poche settimane fa – ricorda Buoncristiani – lo stesso Pecorini ha rimandato indietro 2milioni di euro che servivano per ristrutturare un buon 30/40% della Colonia Marina. Il resto delle coperture utili a completare le ristrutturazioni, un Comune come Follonica non è che le può trovare ma DEVE trovarle. Inoltre ti chiedo: come mai Andrea non hai inserito il recupero dell'immobile tra i progetti per ottenere i fondi del PNRR?».

«Il mio progetto – conclude Buoncristiani – non solo è fattibile e ragionato ma si basa su dati reali: solo con la realizzazione del centro diurno si otterrebbero finanziamenti dalla Asl e il senior housing è un progetto capace di camminare con le proprie gambe. Pecorini deciditi a rendere pubbliche le fantomatiche manifestazioni d'interesse che dici di aver ricevuto e svelaci davvero quali progetti hai per la ex Colonia Marina di Follonica che, ormai da troppo tempo, giace in rovina a causa della vostra colpevole incapacità di amministrare Follonica».