Overtourism, no grazie: il meglio della Toscana alla Fiera Internazionale di Marsiglia

Turismo e prodotti di alta qualità con il progetto europeo QM EXPORT. Una vetrina per imprese virtuose che intendono aprirsi ai mercati esteri.

Firenze: Dalla Toscana a Marsiglia per presentare il meglio che il nostro territorio ha da offrire in termini di ricezione turistica e prodotti di qualità: sono 6 le imprese toscane selezionate nell’ambito del Progetto europeoQM EXPORT che saranno ospiti alla Fiera Internazionale di Marsiglia dal 26 settembre al 6 ottobre, in un’occasione unica per portare in Francia proposte d’eccellenza nel settore del turismo di nicchia e dei prodotti tipici e artigianali.

All’interno del Padiglione Italia, le aziende toscane avranno l’opportunità di incontrare un vasto pubblico di interessati, esperti del settore, operatori e potenziali clienti per le loro attività: una vera e propria vetrina internazionale che intende attrarre nella nostra regione un turismo lento, più consapevole e rispettoso di culture e tradizioni, che ama scoprire luoghi meno conosciuti, vivere appieno le esperienze, oltre che godere di un viaggio destagionalizzato e lontano da quelle località ormai contraddistinte da overtourism e attività “acchiappa turisti” che poco hanno a che fare con la “vera” Toscana.

Micro, piccole e medie imprese virtuose, attente alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale e che sono alla ricerca di opportunità concrete e di servizi per essere accompagnate ad entrare in nuovi mercati esteri: queste le aziende coinvolte nel Progetto QM EXPORT, e che presenteranno in Francia le loro attività, con l’attento coordinamento della Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia (CCIFM).

Che si tratti di ricezione turistica, location per eventi, experience di un giorno o prodotti d’eccellenza, le aziende toscane porteranno con se’ un’offerta completa: dall’accoglienza nella meravigliosa macchia mediterranea della Tenuta Bellavista Insuese di Collesalvetti (LI) alla semplicità del campeggio in tenda immerso nella natura dell’Azienda Agricola Ombra di Lajatico (PI), dagli eventi e corsi legati al benessere nella yurta mongola del Podere La Gualda Vecchia di Monteverdi Marittimo (PI) alle esperienze legate alla produzione di prodotti a base di erbe aromatiche e officinali de La Germandine di Suvereto (LI). Il buon cibo diventerà poi protagonista con la presentazione delle aziende La cantinetta di Bolgheri diBolgheri (LI), specializzata in cucina tradizionale a base di carne e dell’azienda Tuscan Food & Wine Tours di Castagneto Carducci (LI), con i suoi tour gastronomici in bicicletta nei borghi medievali.

Lo stand di QM Export ospiterà quindi un ricco programma di appuntamenti giornalieri che coinvolgeranno i visitatori in momenti interattivi ed eventi tematici, come degustazioni tenute da sommelier professionisti, cooking class con chef rinomati, presentazioni, momenti di animazione con il pubblico e molto altro, trasformando una semplice visita allo stand in un susseguirsi di esperienze dirette, alla scoperta dei sapori e della cultura italiana più vera.

Non solo opportunità per le aziende, ma anche e soprattutto per il territorio nelle quali sono radicate. La partecipazione alla Fiera Internazionale di Marsiglia, la seconda più grande della Francia, rappresenta infatti un’occasione per far conoscere le comunità di cui fanno parte le aziende selezionate, che portano con se’ un importante valore economico e sociale e coinvolgono spesso, in modo diretto o indiretto, numerose attività locali.

Il progetto QM EXPORT è un progetto finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e la cui implementazione vede partner dalla Toscana alla Francia del sud, passando per Liguria, Corsica e Sardegna: Itinera Progetti e Ricerche Società Cooperativa Impresa Sociale e dai partner Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, ARTES 4.0 (Advanced Robotics and Enabling Digital Technologies & Systems 4.0), Cooperativa Agorà Sardegna Arl, D.A.F.N.E. Società Cooperativa Impresa Sociale, Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille, Coopérative Sud Concept.