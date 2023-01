Attualità Over to Over: seconda edizione del progetto per contrastare le truffe agli anziani 29 gennaio 2023

Redazione Grosseto: È in programma per lunedì 30 gennaio, alle 11, nella sede del Coeso Società della Salute in via De’ Calboli 19 a Grosseto, la conferenza stampa di presentazione del progetto promosso da Comune e Coeso Società della Salute in collaborazione con Forze dell’Ordine e Usl Toscana sud est e realizzato da Simurg Ricerche

Seconda edizione per il progetto “Over to Over”, che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Un’iniziativa finanziata tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno, e realizzata grazie all’integrazione del lavoro di Prefettura, Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche, che prevede attività informative per la popolazione anziana, momenti di incontro e confronto con gli esperti, uno sportello di sostegno psicologico alle persone vittime di truffa, ma anche una raccolta di dati per monitorare il fenomeno. L’iniziativa sarà presentata lunedì 30 gennaio, alle 11, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Coeso SdS in via De’ Calboli 19 a Grosseto. Parteciperanno all’incontro con la stampa i rappresentanti della Prefettura e dell’Arma dei Carabinieri, oltre a Sara Minozzi, assessora al Sociale del Comune di Grosseto, Tania Barbi, direttrice di Coeso SdS, Elisabetta Mori, responsabile dell’unità funzionale servizi socio assistenziali di Coeso SdS, Moreno Toigo di Simurg Ricerche e Flavia Martino, psicologa di Simurg Ricerche.

