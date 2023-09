Ouverture e arie d'opera per la prima autunnale dell'Orchestra sinfonica di Grosseto

Sabato 16 settembre l'inaugurazione della nuova stagione nella sede della Guardia di finanza con un concerto diretto da Andrea Colombini e la partecipazione di 4 cantanti solisti



Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” inaugura il cartellone della stagione autunnale con un concerto dedicato alle più celebri ouverture e arie d'opera nella Sala d'onore della Guardia di finanza di Grosseto. L'appuntamento è per domani sabato 16 settembre alle ore 18; i biglietti sono in prevendita contattando l'infoline WhatsApp al numero 333 5372994. Il concerto sarà diretto da Andrea Colombini e il programma prevede la partecipazione di quattro cantanti solisti: Giovanni Cervelli (tenore), Emilia Diakopoulo (soprano), Fabiana Rossi (soprano) e Deborah Vincenti (soprano).

Saranno eseguite ouverture e arie d'opera da composizioni di Verdi (La forza del destino: Sinfonia; “La traviata: Follie! Follie... Sempre libera, Brindisi; Il trovatore: Di quella pira), Puccini (Madama Butterfly: Un bel dì vedremo; Turandot: Nessun dorma), Strauss (Una notte a Venezia: Ouverture), Puccini (Tosca: Vissi d'arte; Manon Lescaut: Intermezzo, atto III), Offenbach (Les Contes d'Hoffmann: Les oiseaux dans la charmille), Mozart (Il flauto magico: Der Hölle Rache Kocht), Nicolai (Le allegre comari di Windsor: Ouverture) e Lulli (Il borghese gentiluomo: Marcia per la cerimonia dei turchi).

Il direttore d'orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato all’Università di Pisa e all’Università di Cambridge, al Trinity College, dove ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per stranieri. Ha studiato privatamente pianoforte, canto, composizione, contrappunto e percussioni; ha iniziato a dirigere nel 1994 e da allora ha eseguito più di 400 concerti con orchestre di valore nazionale e internazionale tra cui – oltre all'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – l’Orchestra sinfonica di Sofia, L’Orchestra filarmonica di Sofia, la Mozart Chamber Orchestra of London, l’Orchestra filarmonica nazionale Italiana, l’Orchestra Oida di Arezzo e l’Orchestra filarmonica di Lucca, che ha creato e di cui è direttore artistico e direttore principale dal 2011. Nell'ottobre 2022 è stato il primo direttore d'orchestra non britannico a dirigere l’Orchestra filarmonica di Lucca nella Cappella delle Guardie reali a Buckingham Palace, alla presenza del Duca di Kent; nel dicembre dello stesso anno ha diretto la Filarmonica di Lucca nella sala Leo Ferré del Principato di Monaco alla presenza del Principe Alberto Grimaldi. Lavora come “volto culturale” per Sky International e ha prodotto numerosi documentari. Nel 2017, al primo Festival mondiale della robotica organizzato dall'Università di Pisa e dall'Alta scuola di perfezionamento Sant’Anna, ha donato il suo gesto al primo robot direttore d’orchestra della storia, Yumi della Abb Zurich, dirigendo anche Andrea Bocelli al teatro Verdi di Pisa.