Cultura “Outsiders” della Compagnia CON.COR.D.A./Francesca Selva a Face Off Festival 28 luglio 2025

Una produzione interpretata da Luciano Nuzzolese, Valentina Foschi, Livia da Soghe e Valerio Palladino ci offre una prospettiva unica e originale: quella del margine. Cosa vuol dire essere "outsiders"? È la decisione di abitare il margine come luogo di possibilità, assumere una prospettiva unica e originale, vedere le cose da un punto di vista diverso rispetto alla maggioranza delle persone. È una condizione che può portare l'artista a spostarsi dal centro alla periferia, provando una profonda solitudine ma anche una grande forza di indipendenza e autenticità. Di questo parla "Outsiders" lo spettacolo di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva interpretato da Luciano Nuzzolese, Valentina Foschi, Livia da Soghe e Valerio Palladino che andrà in scena a Magliano in Toscana giovedì 31 luglio alle 19.00 nella splendida cornice del Giardino del Torrione nell'ambito del Face Off Festival. Attraverso i passi di danza su partiture barocche, ideati dalla coreografia italofrancese Francesca Selva, "Outsiders" celebra la fugacità dell'esistenza e l'imprevista bellezza degli attimi che rendono straordinaria la nostra quotidianità anche quando si accompagnano alla sensazione di essere "fuori fuoco" o "fuori posto". Prodotto da incontro creativo della Compagnia Francesca Selva a Grosseto, lo spettacolo è stato presentato a Vicenza, Verona, Milano, Torino, Velletri, Cagliari, Tarquinia, Budapest, Liegi e Eupen e sarà in tour per tutto il 2025. La trama coreografica prende origine dallo spettacolo "Niente Che Sia Oro Resta", un altro grande successo della Compagnia da cui si sono sviluppati gli studi successivi. "Come nello spettacolo originario vogliamo raccontare l'essenziale che sfugge agli occhi di chi guarda. E vogliamo farlo con il linguaggio del corpo che è universale ed accessibile a tutti" ha dichiarato Marcello Valassina direttore artistico di Con.Cor.D.A/Compagnia Francesca Selva.



