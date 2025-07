Cultura Tournisti per Caso #Tour2025 fa tappa a Principina a Mare con i Dirotta Su Cupi! 21 luglio 2025

Martedì 22 luglio al Mezzo Cocktail Bar: musica d’autore, ironia e buon bere per una serata tutta da vivere Principina a Mare: Una serata imperdibile tra musica, emozioni e ironia: martedì 22 luglio arrivano al Mezzo Cocktail Bar di Principina a Mare (viale Tirreno 49 G) i Dirotta Su Cupi, protagonisti del tour estivo “Tournisti per Caso #TOUR2025”. Un live unico, tra i più attesi della costa grossetana, con inizio dopo cena: è possibile prenotare il proprio tavolo al numero 338 2216650. I DSC sono una delle formazioni più amate dal pubblico che cerca il cantautorato italiano “di qualità”: il loro repertorio pesca tra i lati B dei dischi storici, proponendo brani rari, dimenticati o nascosti del panorama musicale italiano. Nel corso del concerto verranno reinterpretati – con arrangiamenti originali, ironia e grande passione – nomi come De André, De Gregori, Bobo Rondelli, Rino Gaetano, CCCP, CSI e Sergio Caputo, per un viaggio emozionale e coinvolgente tra parole, strumenti e atmosfere. Un mix perfetto tra musica colta e spirito leggero, senza virtuosismi eccessivi ma con tanta voglia di condividere, sorridere e magari anche cantare insieme. Per chi ama i concerti intimi, le chicche musicali e l’ironia intelligente, il live dei Dirotta Su Cupi è l’appuntamento da segnare in agenda. Seguici



