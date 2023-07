Ötztaler Radmarathon: la prova ciclistica più dura delle Alpi passa anche dall’Italia

3 ciclisti grossetani alla partenza insieme a 4000 partecipanti provenienti da 36 nazioni

Grosseto: Una nuova data domenica 9 luglio 2023, per la Ötztaler Radmarathon che festeggia la sua 42a edizione. Dopo mesi di preparazione, 4.000 ciclisti provenienti da 36 nazioni e cinque continenti affronteranno la granfondo ciclistica lungo il tracciato di 227 km, 5.500 metri di dislivello e 4 passi alpini. I grossetani presenti saranno Stefano Della Monaca di Orbetello (Team Max Lelli), Fabio Mencarelli di Grosseto (S.S Grosseto Cycling Team).

Spinti da un enorme entusiasmo "Tagliare il traguardo è un grande momento per tutti e gli applausi della folla sono davvero meritati. Dietro un’impresa del genere c'è la passione, che è impressionante e anche contagiosa. L'evidente e onnipresente entusiasmo per il ciclismo è sempre la migliore ricompensa per i nostri mesi di preparazione con l'aiuto di centinaia di volontari", sottolinea Dominic Kuen, direttore del CO della Ötztaler Radmarathon. A novembre 2022 sono pervenute circa 19.000 richieste di partecipazione da tutto il mondo. I fortunati che salgono in sella quest'anno provengono da 36 nazioni e cinque continenti.

Vivi la leggenda dal vivo, sul posto o online. La Ötztaler Radmarathon è diventata una classica nel panorama alpino grazie al suo percorso. L'affascinante cambio di paesaggi, dalle valli fino alle montagne, contribuisce a creare un'atmosfera unica. In particolare, i quattro passi - Kühtai, Brennero, Giovo e infine il Rombo con i suoi 1.724 metri di altitudine - offrono uno scenario unico anche per gli spettatori. Lungo il percorso sono presenti diversi punti in cui è possibile seguire da vicino la gara. L'esperienza dal vivo è anche un vero highlight online. Dalle 6:15 alle 21:30 ci saranno 15 ore di diretta dal percorso e dallo studiolo televisivo ÖRM. Puoi seguirlo su www.oetztaler-radmarathon.com/livestream.

