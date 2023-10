Grosseto: Ottimo inizio di stagione per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno.



Nella 1°prova regionale individuale silver di Federazione che si è svolta domenica 8 ottobre a Livorno, le atlete allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali hanno terminato la loro prova tutte sul podio!

Nella categoria LB3 allieve 2 Daria Pezzuto, 10 anni, con una gara precisa a tutti gli attrezzi sale sul gradino più alto del podio.

Ottima anche la prova di Benedetta Campomori che conquista il 1° posto nella categoria LC3 Junior 3 mentre nella categoria LC 3 senior 1 Ambra Conti e Melania Santini, nonostante qualche incertezza alla trave, salgono rispettivamente sul 2° e 3° gradino del podio.

Con questi ottimi risultati ottenuti queste atlete si sono qualificate per la finale regionale della Coppa Toscana dove si affronteranno nelle diverse categorie le 3 migliori atlete della zona mare e della zona terra

Un bell’inizio di stagione dunque per le ginnaste della Polisportiva, che hanno ripreso da poco gli allenamenti dopo la pausa estiva, che serve da stimolo per tutto il team per i vari campionati che si dovranno affrontare a breve.

A fine mese infatti le ginnaste della Polisportiva saranno impegnate nel DUO, un nuovo campionato a squadre di federazione che servirà da qualificazione per i Campionati nazionali invernali.