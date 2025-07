Ottimi risultati per la seconda edizione del Corso di disegno del fumetto

Il vicesindaco Roberto Bulgarini: «Grazie ad Arci Manciano per questa proposta culturale seria e coinvolgente»

Manciano: Sta andando molto bene la seconda edizione del Corso di disegno del fumetto, organizzata da Arci Manciano in collaborazione con il Comune di Manciano – assessorato alle Politiche giovanili. Il laboratorio, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, ha confermato il grande interesse già registrato nella prima edizione, coinvolgendo quest’anno 28 partecipanti, suddivisi in due livelli distinti: base e avanzato.

Il corso è condotto dagli insegnanti di "Chelli comics &..." e si svolge nei pomeriggi di alcuni giorni di luglio nella sede Arci di via Marsala 103. Nel livello base, gli allievi lavorano sulla costruzione del personaggio, la sua caratterizzazione, le espressioni del volto e le ambientazioni. Il livello avanzato, pensato per chi ha già frequentato la prima edizione o ha competenze pregresse, approfondisce la narrazione per immagini: ogni partecipante sviluppa una propria storia, progetta i personaggi principali e secondari, realizza uno storyboard e produce una o due tavole complete.

«Voglio esprimere un sincero ringraziamento ad Arci Manciano, alla sua presidente Donatella Pozzi, gli insegnati per la qualità e la continuità di questa proposta formativa, che dimostra come anche nei piccoli centri si possa fare cultura in modo serio e coinvolgente – ha dichiarato il vicesindaco Roberto Bulgarini –. È bello vedere giovani così motivati e appassionati, ringrazio le famiglie che hanno creduto in questo progetto, e un’associazione che riesce a rispondere con competenza e attenzione ai bisogni del territorio».

Grande soddisfazione anche da parte di Marco Cappuccini, insegnante e responsabile didattico del corso. «Ho visto due classi molto motivate e con delle ottime potenzialità: alcuni ragazzi sono veri e propri talenti in erba. Ma ciò che più mi ha colpito sono i progressi fatti in autonomia rispetto all'anno scorso. Questo dimostra che la motivazione e l’impegno pagano più del talento, se non è coltivato. Lo dico dopo vent’anni di insegnamento, e ne sono sempre più convinto».

Marco Cappuccini è appassionato da sempre di cinema e narrazione, si è formato alla Scuola internazionale di Comics di Roma, specializzandosi in fumetto estero. Durante il suo percorso ha fondato l’associazione culturale “Arte Invisibile”, attiva per oltre 14 anni nella didattica del fumetto, dell’illustrazione e della scrittura creativa. Oggi coordina i corsi di fumetto e scrittura della Fondazione Chelli a Grosseto, continuando a insegnare in tutta la provincia con particolare attenzione ai piccoli centri, dove nota maggiore interesse e partecipazione da parte dei giovani.

Il laboratorio si distingue anche per l’attenzione al percorso individuale di ogni ragazzo. Gli insegnanti rimarranno a disposizione anche dopo la conclusione del corso per fornire feedback sui lavori via email o in collegamenti da remoto. Alcuni partecipanti hanno già mostrato significativi progressi e un’autonomia creativa sorprendente rispetto allo scorso anno.

Un’esperienza formativa che conferma quanto il fumetto, oltre a essere un potente mezzo espressivo, possa diventare uno strumento educativo capace di far crescere immaginazione, tecnica e consapevolezza narrativa nei giovani.