Firenze: Ottimi risultati per i cuochi toscani ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini. La più importante e completa manifestazione culinaria nazionale promossa dalla Federazione Italiana Cuochi ha proposto tre giornate all’insegna del confronto e della competizione dove centinaia di professionisti si sono sfidati in diverse categorie di gara con l’obiettivo di conquistare i titoli tricolori. I rappresentanti dell’Unione Regionale Cuochi Toscani hanno dimostrato la preparazione e la professionalità necessarie per raggiungere grandi traguardi e, tra questi, a spiccare è indubbiamente il successo di Marisol Alvarez Guzman dell’Associazione Cuochi Lucchesi nel concorso dedicato alla Miglior Lady Chef per valorizzare il fondamentale contributo femminile al settore culinario e gastronomico italiano.





La soddisfazione di laurearsi campionessa nazionale è spettata a una cuoca che, nata in Colombia, si è trasferita in Italia dal 2000 dove ha vissuto prima in Sicilia e più recentemente in Toscana. Alvarez Guzman, reduce dalla vittoria del titolo di Miglior Lady Chef della regione, è ora emersa dal confronto con colleghe di tutte la penisola con la vittoria del primo premio nel contest femminile e del Trofeo Cirio 2025 in virtù di un piatto dal titolo “Vamba - La pappa al pomodoro di GianBurrasca” che è un chiaro omaggio allo scrittore Luigi Bertelli e alle tradizioni della Toscana. La Lady Chef ha tratto ispirazione da una ricetta della tradizione che è stata attualizzata con un’attenzione alla sostenibilità, all’innovazione, alla valorizzazione del pomodoro e all’abbinamento tra ingredienti quali la fonduta di Pecorino Toscano DOP per dare vita ad armoniosi contrasti nei sapori. L’Associazione Cuochi Lucchesi, presente con una nutrita delegazione di sostenitori guidati dalla presidente Mariella Lencioni e dalla segretaria Lucia Nardelli, ha trovato ulteriore evidenza anche nelle gare giovanili a dimostrazione dell’ottimo lavoro condotto nella formazione e motivazione degli associati. La gara del Miglior Allievo dedicata agli studenti delle scuole superiori, infatti, ha visto emergere Nicola Sileo dell’Istituto “Fratelli Pieroni” di Barga (Lu) che ha avuto l’opportunità di gareggiare ai Campionati della Cucina Italiana in rappresentanza della Toscana. Questo studente, nonostante la giovane età, ha dimostrato serietà, preparazione e qualità professionali che sono valse la medaglia d’argento e il terzo posto finale che ripagano del lavoro di preparazione vissuto con la Squadra Regionale Cuochi Toscani, con Davide Cantù e con i suoi docenti rappresentati dal professor Daniele Mangiafave. Nella categoria Miglior Allievo Speciale, invece, a tenere alti i colori della Toscana sono stati Diego Fava e Tommaso Ecclesia, due ragazzi dell’Istituto “Vasari” di Figline Valdarno (Fi) seguiti dai docenti Shady Hasbun e Claudia Beni, con il supporto dei Cuochi Valdarno.

Due ulteriori medaglie sono state messe al collo da Riccardo Pucci dei Cuochi di Grosseto che si è aggiudicato un bronzo nella categoria K1 - Cucina Calda Senior e, nella stessa categoria ma nella sezione Junior, da Andrea Balleri Gorgeri dell’Associazione Cuochi Pistoia-Montecatini-Prato che ha festeggiato l’oro. Questo chef aveva già partecipato ai Campionati della Cucina Italiana nel 2024 nel concorso di Cucina Calda a Squadre Junior in cui aveva conquistato la vittoria insieme ai suoi coetanei dell’Istituto “Martini” di Montecatini Terme (Pt), dunque ha nuovamente confermato le sue qualità ai fornelli dopo un attento percorso di formazione seguito dal Team Manager della Squadra Cuochi Toscani Daniele Zingoni e dal proprio presidente provinciale Alessio Morganti. Un bronzo è stato centrato anche dal Team Lady Chef di Arezzo formato da Rossella Giulianelli, Francesca Bartoli e Ilaria Salvadori nella categoria Street Food: questa squadra ha presentato lo “Stecco Toscano”, un piatto sfizioso che ha incuriosito i presenti con una sorta di crocchetta a forma di gelato composta da patate del Casentino, Pecorino Toscano DOP, mousse di Finocchiona IGP e cuore di lampone avvolto da una panatura di pane toscano DOP e granella di nocciole. La giornata di chiusura dei Campionati della Cucina Italiana, infine, è stata caratterizzata dalla gara K1 - Cucina Calda Senior con l’argento di Francesco Pannullo e dalla gara K1 - Cucina Calda Junior con i giovani Sebastian Del Gaudio e Diego Cassisa che ha meritato il bronzo, tutti dell’Associazione Cuochi Pisani, mentre nella categoria pasticceria da ristorazione sono arrivati tre bronzi con Inam Alquodsi dei Cuochi di Arezzo e con Riccardo Pucci dei Cuochi di Grosseto nella K2 Senior, e con Martina Vangelisti dei Cuochi Pisani nella K2 Junior. «La Toscana ha colto tanti risultati entusiasmanti - sintetizza Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, - con un titolo italiano e con tante medaglie arrivate in più categorie di gara per merito di professionisti di diverse età e province, a testimonianza di un generale livello di eccellenza che si mantiene costante anno dopo anno».