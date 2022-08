Ottima riuscita di Educamp Coni “Calcio, vacanze, sport, arte e cultura"

Grosseto: Al termine dell'Educamp Coni “Calcio, vacanze, sport, arte e cultura”, gli organizzatori desiderano ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato e contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa. Il primo a crederci è stato il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, visto che si è messo subito in azione affinché la predetta iniziativa si svolgesse nel suo paese.

Tra l’altro, nel progetto del calcio-vacanze sono state coinvolte le più importanti risorse del territorio, dal presidente dell'Asd Sorano Calcio, al dirigente dell'istituto comprensivo, al presidente della pro loco fino al responsabile delle terme di Sorano. Insomma, sotto la regia del sindaco Vanni ha funzionato tutto in modo impeccabile. Il responsabile delle attività calcistiche il prof. Stefano Rosini, ha guidato in modo eccellente gli allenatori Giovanni Castelli (con a seguito un buon gruppo di giovani calciatori del Paganico, quadra in cui allena), Antonio Carlotta (educatore delle attività motorie) e Alexandra Mostoghiu (allenatrice dell'Us Grosseto calcio femminile) .

Le lezioni sono state svolte dagli istruttori sempre con tanto entusiasmo.e coinvolgimento. Il gioco, il confronto e la gara sono state le armi vincenti per far innamorare i nostri ragazzi del calcio-vacanze 2022. Il professore e allenatore del Paganico, Castelli, ha curato le lezioni a specificità calcistica, mentre i professori Rosini e Carlotta tutte le attività multisport, come touch tennis, ultimate(frisbee), pallamano, baseball e le valutazioni motorie.

Il direttore del calcio vacanze e dell'Asd Fossombroni, invece, prof Amedeo Gabbrielli, é riuscito a sviluppare presupposti importanti affinché l'evento possa continuare negli anni. Tra l’altro, la collaborazione con l'Us Grosseto e l'Aiac (Stefano Nunziatini e Pietro Magro) provinciale saranno sicuramente un riferimento importante per organizzare il calcio-vacanze negli anni futuri. Infine, sono stati molti sono i personaggi e gli esponenti dello sport che sono intervenuti dal vivo od on-line durante il calcio-vacanze e si sono confrontati con i giovani partecipanti.

Tra questi citiamo:

José Marcelo Ferreira, Zé Maria, Jacopo Norelli (Us Grosseto), Maurizio Seno (ex-responsabile del settore giovanile Milan e braccio destro di Seedorf), il prof. Ruggiero Russo, Matteo di Marzo per il progetto mentorning delle polisportive salesiane, il delegato provinciale del Coni provinciale, avv. Elisabetta Teodosio e il vice presidente nazionale dei dirigenti scolastici, prof. Alessandro Artini.

A tal proposito, sono state molto interessanti le parole del maestro Maurizio Seno: "Voi ragazzi avete gia' dentro di voi i fondamentali del calcio, i vostri allenatori devono soltanto lasciarvi giocare ed alimentare in voi entusiasmo e motivazione a fare cose con il pallone sempre più difficili sempre divertendosi".