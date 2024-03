Attualità Ottima riuscita del concerto musicale che ci ha tenuti "Tutti insieme per abio" 11 marzo 2024

Grosseto: Ieri sera si è tenuto il concerto musicale "Tutti Insieme Per Abio" al Teatro Moderno. La serata, organizzata insieme ai Volontari ABIO a favore del loro importante progetto "Il bambino al centro" ha permesso a grandi musicisti di esibirsi per una causa davvero speciale. Con la partecipazione straordinaria di Stefano De Sando è stata presentata la serata e la sua finalità, ovvero quella di realizzare un'importante Opera di Umanizzazione Pittorica dei nuovi reparti di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto. Per i volontari ABIO è davvero stimolante portare avanti un obiettivo così ambizioso quando si riesce ad avere un pieno coinvolgimento di tutta la comunità. Con l'occasione, durante la serata, è stato poi proiettato un video di Paolo Tontoranelli, che è impegnato nella sua seconda missione per ABIO: l'obiettivo è quello di fare in sella alla sua bici un tour del Marocco di 3500 km, spingendosi fino all'Alto Atlante a quota 3000 mt slm, cercando di raccogliere 1€ per ogni chilometro raggiunto attraverso una raccolta fondi. ABIO Grosseto ringrazia tutte le persone che partecipando con grande entusiasmo al concerto, hanno finanziato parte del progetto. Si ringraziano di cuore i musicisti: Musica da Ripostiglio, GOlini-INdino-BAtistini, Jole Canelli e Leonardo Marcucci... È stato emozionante vederli esibire tutti insieme. Un grazie speciale a Stefano De Sando per la sua straordinaria partecipazione, insieme a Nora Morellini e Claudio Del Signore. Infine, grazie al Comune di Grosseto per la concessione e il patrocinio oneroso del Teatro Moderno.

