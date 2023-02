Ottima riuscita ai campionati di robotica

Si sono svolte ieri (25 febbraio) a Firenze, le qualificazioni regionali per la First Lego League, i campionati di Robotica riservati ai ragazzi da 9 e 16 anni.

Paganico: Anche la scuola media di Paganico, che fa parte dell'Istituto comprensivo “Federigo Tozzi”, ha partecipato con un gruppo di studenti, di tutte le sei classi della scuola, nell'ambito del progetto “A scuola robotica”, coordinato dalla professoressa Valeria Zoni.

Ieri mattina sono partiti prestissimo alla volta di Firenze, accompagnati dal altre due insegnanti, Ilaria ceccarelli e Stefania Zanardo, carichi e pronti a presentare il proprio progetto: un dispositivo per la produzione di corrente elettrica, prodotta sfruttando l'energia cinetica degli scarichi della lavatrici e delle lavastoviglie.

La squadra, affiatatissima, è stata chiamata “Ranakid”, in onore dell'animale simbolo di Paganico: la rana o “granocchia” cui è intitolata la celebre sagra storica del paese. Tutti i ragazzi hanno indossato una maglietta bianca con il nome della squadra scritto in verde e un cappellino dello stesso colore o bianco.

Due i premi portati a casa e assegnati dalla giuria di esperti. Uno per la motivazione che li ha spinti a cimentarsi nel progetto e che hanno dimostrato gareggiando negli spazi della facoltà di Ingegneria, in cui si sono svolte le gare. L'altro premio è andato alla professoressa Zoni, impareggiabile coach e mentore.

Non è la prima volta, peraltro che la scuola di Paganico si cimenta in questa competizione, anche se quest'anno i ragazzi non ce l'hanno fatta ad arrivare in finale, come accadde nel 2020. Per loro tanta gioia e divertimento, gioco di squadra e affiatamento, che li ha portati a gareggiare senza risparmiarsi in tutte le fasi della competizione