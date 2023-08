Ottanta volte Palio. Torna il 15 agosto la manifestazione remiera dell'Argentario

Pilarella a caccia della Coppa d'Oro. La sfida dei Rioni



Porto Santo Stefano: Ottanta volte Palio. Torna domani, 15 agosto 2023, a Porto Santo Stefano il Palio Marinaro dell’Argentario. La manifestazione è giunta alla sua 80a edizione. Gli armi dei Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle si sfideranno nello specchio d’acqua dell’Arena di Turchese. Grande l’attesa dell’evento, che si preannuncia tra i più caratteristici in Italia nel prossimo Ferragosto. Istituito nel 1937 il Palio non è stato disputato dal 1940 al 1944 a causa del secondo conflitto mondiale. Nel 2020 e nel 2021 non è stato disputato per l’emergenza Covid-19. Dal 1937 la Pilarella ha vinto 26 volte, la Croce 20, la Fortezza 17 ed il Valle 16.

La madrina del Palio 2023 sarà la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, medaglia d'oro e primatista mondiale nei 100 metri T63 ai recenti Campionati del Mondo di Parigi, stella dell’atletica e residente nel Comune di Monte Argentario.

La manifestazione sarà aperta dalla tradizionale sfilata dei Rioni. I sostenitori degli equipaggi si muoveranno dai propri quartieri verso le 16 per raggiungere il luogo di partenza. Il via è previsto da via Barellai per le 17 e la sfilata passerà sul Lungomare dei Navigatori per raggiungere Piazzale dei Rioni. Quest’anno una giuria premierà la coreografia che sarà ritenuta la migliore, con riconoscimenti a tutti i quattro rioni.

Domenica, alla presenza del sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, del comandante del Palio Emilio Sclano, del delegato del sindaco Giovanni Loffredo, sì è tenuta la presentazione degli equipaggi, evento condotto dal giornalista Paolo Mastracca, al quale l'Ente ha consegnato a nome di tutto il popolo del Palio un mezzo scafo di guzzo realizzato da Angelo Galatolo, riconoscimento per la professionalità e la vicinanza alla manifestazione remiera.

La partenza della gara è prevista per le 19.15. L'edizione numero 80 del Palio sarà caratterizzata della sfida di tre rioni a quello della Pilarella, che scenderà in mare con l'obiettivo di conquistare la Coppa d'Oro, trofeo istituito nel 1956 che viene assegnato al Rione che si aggiudica il Palio per tre anni consecutivi. Attualmente la Fortezza ne ha vinte tre (nel 2004, nel 2008 e nel 2014), il Valle ne ha vinte due (nel 1968 e nel 1991) e la Croce ne ha vinta una (nel 1986).

Sul futuro di questo trofeo il sindaco Cerulli, presidente dell'Ente Palio, ha annunciato in caso di vittoria della Pilarella una riflessione che potrebbe portare ad un addio in futuro alla stessa Coppa d'Oro. Il primo cittadino ha inoltre invitato la cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alle modifiche alla viabilità ed alla sosta delle auto nonché ai divieti di vendere bottiglie in vetro e sulla limitazione alla somministrazione di alcolici.

L'equipaggio della Croce è formato da Alessio Ferraro, Andrea Benedetti, Federico Capitani, Domenico Ferraro e Mario Rossi.

L'armo della Fortezza è composto da Fiorenzo Visconti, Lorenzo Perillo, Riccardo Rosi, Gabriele Rosi e Tommaso Picchianti.

La Pilarella schiera Alessio Bausani, Lorenzo Benedetti, Gianmarco Russo, Dino Pari e Alessandro Landini.

L'equipaggio del Valle è composto da Claudio Schiano, Rocco Terramoccia, Alessandro Galatolo, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi.

Ecco come e dove seguire la manifestazione in tv e online:

DIRETTA TV - SOCIAL - WEB – Dalle 17:30 alle 20:30

PIATTAFORMA SKY

canale 809 PACI CONTEMPORARY

canale 813 NUOVA TV NAZIONALE

canale 839 VENETO LINK

PIATTAFORMA TV SAT

canale 809 PACI CONTEMPORARY

canale 813 NUOVA TV NAZIONALE

YOUTUBE

Ente Palio - www.palioargentario.it

Monte Argentario - www.comune.monteargentario.gr.it

WEB – Diretta Streaming

www.arezzotv.it

SOCIAL - PAGINA FAN AREZZO TV

http://www.facebook.com/ArezzoTv

DIRETTA TV DALLE 17:30 ALLE 20:30

PIATTAFORMA DIGITALE TERRESTRE

RTV38 canale 10

AREZZO TV canale 81