Osservatorio Roselle aperto venerdì sera. Come prenotare

Grosseto: Questo venerdì alle ore 21:30 l'Osservatorio sarà aperto, meteo permettendo, su prenotazione, per le osservazioni della volta celeste, delle costellazioni, pianeti e della Luna (se presenti) tramite i telescopi computerizzati posti in giardino e/o dalla cupola d'osservazione. Sarete seguiti da esperti che potranno raccontarvi aneddoti e curiosità relativi all'Astronomia.

Se il meteo non consentisse un' apprezzabile osservazione, proietteremo la volta celeste in tempo reale al maxischermo tramite il simulatore. In caso di condizioni meteo avverse "Allerta meteo - temporale" l'appuntamento sarà rimandato automaticamente.

per info/prenotazioni amsa.grosseto@gmail.com