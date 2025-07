Ospedale Petruccioli, Rossi (FDI): “Chiusura reparto medicina, grave errore. Si trovi soluzione alternativa che non penalizzi cittadini”

Grosseto: "La decisione della Asl Toscana sudest di chiudere per due mesi il reparto di medicina dell'ospedale 'Petruccioli' di Pitigliano è una scelta profondamente sbagliata, che penalizza un intero territorio già fragile. Una scelta grave, presa senza reale coinvolgimento delle comunità locali, che produrrà enormi disagi per i cittadini e per gli operatori sanitari". È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d'Italia.





"Faccio appello al buon senso della dirigenza della Asl sudest - prosegue Rossi - perché una chiusura totale si poteva evitare. Con otto posti letto operativi, non si poteva garantire almeno un'attività minima? Magari lasciandone aperti quattro, o spostando i pazienti in altre ali della struttura? Oppure, se davvero gli spazi erano incompatibili con i lavori, perché non si è valutata l'installazione temporanea di prefabbricati per continuare a garantire il servizio?"

“Domani 23 luglio, è prevista una riunione tra la Asl e i sindaci di Pitigliano, Manciano e Sorano – commenta il deputato di FDI - ma perché non sono stati convocati anche i sindaci degli altri Comuni sede di ospedale come Castel del Piano e Orbetello, che con ogni probabilità riceveranno i pazienti dirottati da Pitigliano? È stata predisposta una rete di trasporto per i familiari anziani che dovranno fare decine di chilometri e lunghi spostamenti per andare a trovare i propri cari ricoverati a Orbetello o sull’Amiata o a Grosseto? Hanno previsto convenzioni con associazioni del territorio per garantire questi spostamenti, o tutto è lasciato al caso? Si tratta di cittadini anziani, spesso senza mezzi propri: ci rendiamo conto delle difficoltà alle quali li stiamo condannando?"

"Perché ci si è accorti solo ora che scadevano i fondi del Pnrr? – incalza Rossi - Non c'era davvero il tempo per pianificare meglio l'intervento evitando l'interruzione di un servizio essenziale? Perché nessuna comunicazione pubblica è stata fatta per tempo? Siamo al paradosso si taglia un servizio fondamentale in piena estate e si fa passare il tutto come un normale passaggio tecnico, senza un minimo di coinvolgimento del territorio".

Il parlamentare grossetano interviene anche sulle voci secondo cui, a lavori ultimati, si prevede l’aumento dei posti letto da 8 a 12. "Bene sulla carta – prosegue Rossi - ma con quale personale? Quale programmazione è stata fatta? Finché non ci saranno piani chiari e reali assunzioni, tutto questo rischia di essere solo fumo negli occhi. Un contentino per chi vuole ancora credere a promesse senza fondamento, in vista delle elezioni regionali".

"Questa vicenda mostra ancora una volta l'assenza di una vera rete territoriale, di un dipartimento tecnico efficiente e soprattutto di una comunicazione seria verso i cittadini e le Istituzioni. Non vorremmo trovarci, alla fine dei lavori, di fronte a una struttura ridimensionata, priva di un reparto di Medicina funzionante e pienamente operativo. Questo sarebbe inaccettabile, penalizzante e offensivo per tutto il comprensorio delle Colline del Fiora. Serve trasparenza, serve un cronoprogramma chiaro, servono garanzie scritte. Non possiamo permettere che la sanità pubblica nei territori interni venga smantellata pezzo dopo pezzo, come troppo spesso sta accadendo da alcuni anni in provincia di Grosseto ad opera della regione Toscana e del Pd che la governa”, conclude Fabrizio Rossi.