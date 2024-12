Ospedale di Pitigliano, proseguono i lavori. Visita in occasione dei cento anni

Pitigliano: La facente funzione direttrice generale Asl Tse Antonella Valeri ha incontrato il personale dell’ospedale di Pitigliano per uno scambio di auguri. La visita si è tenuta sabato 7 dicembre dopo l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale per celebrare i cento anni dalla fondazione dell’ospedale.

Con Valeri e i medici del presidio c’erano i direttori dipartimentali dell’Emergenza Urgenza Mauro Breggia, della Medicina interna Massimo Alessandri, della Rete ospedaliera Massimo Forti e della zona distretto Roberta Caldesi. La direttrice generale facente funzione ha visitato il cantiere per la realizzazione della Casa di comunità e quindi ha salutato il personale sanitario della Medicina interna e del Pronto soccorso, dove ha avuto modo di dialogare con gli utenti.

«La volontà dell’Asl è quella di investire nelle strutture sanitarie di Pitigliano - ha dichiarato la direttrice generale facente funzione, Antonella Valeri - ringrazio tutti i professionisti del ‘Petruccioli’ che in questa occasione hanno illustrato lo stato dell’arte e le linee d’azione per migliorare la risposta alla domanda di cure. Grazie al Pnrr e al supporto della Regione Toscana, lavoreremo per una sanità sempre più di prossimità, come ci chiede di fare il presidente Eugenio Giani e come testimoniato dall’assessore alla Sanità Simone Bezzini, siamo certi che l’impegno in questa direzione proseguirà. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Pitigliano per aver promosso un’occasione di confronto così costruttiva».