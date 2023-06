Ospedale di Pitigliano nuova fase. Incontro sul progetto

Sorano: Il Comune di Sorano, d 'intesa con il direttore generale della Asl sud est, ha promosso per venerdì 23 giugno una iniziativa per conoscere e capire il progetto per l 'ospedale di Pitigliano, e in particolare per il reparto di medicina, che sta conoscendo la seconda fase.

All'incontro che si svolgerà nella sala del consiglio comunale alle 17 e che verrà introdotto dal sindaco Pierandrea Vanni, sono.previste significative presenze della sanità ospedaliera.