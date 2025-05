Ospedale di Massa Marittima, dal 4 giugno il reparto di Medicina – setting M sarà al terzo piano

Massa Marittima: Da mercoledì 4 giugno,il reparto di Medicina - setting M, dell’ospedale di Massa Marittima sarà trasferito al terzo piano, presso i locali dove, in precedenza, c'era l’Oncologia, ora trasferita al piano terra lato CUP. Il reparto di Medicina – setting L, invece, resterà al secondo piano lato ovest. Entrambi saranno accessibili sempre tramite scala B.

Lo spostamento si rende necessario per via dei lavori di adeguamento antisismico che interessano tutta la struttura ospedaliera, dal valore complessivo di oltre 7 milioni di euro.

“I lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’ospedale Sant’Andrea stanno procedendo come da programma. - ha dichiarato la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi - Siamo consapevoli della necessità di garantire ai cittadini un’informazione puntuale sulla continuità dei servizi sanitari durante gli interventi, per questo, già lo scorso 4 ottobre abbiamo organizzato un’assemblea pubblica in cui abbiamo chiesto alla Asl di illustrare come saranno riorganizzati i reparti nel corso dei vari step dei lavori. L’amministrazione comunale sta costantemente monitorando la situazione in collaborazione con l’ufficio tecnico dell’azienda sanitaria.”

“La salute dei cittadini resta la nostra priorità ed è importante che il cantiere non comprometta l’accesso alle cure. - prosegue Grazia Gucci, assessore comunale alla Sanità – Per questo una buona programmazione degli interventi con lo spostamento dei reparti è una misura necessaria affinché si possa rendere l’ospedale più sicuro e moderno, ma con l’attenzione giusta affinché ciò avvenga nel modo più ordinato possibile, con il minimo disagio per utenti e operatori. Il dialogo con la Asl è costante, così come l’attenzione dell’amministrazione comunale.”