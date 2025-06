Ospedale di Castel del Piano: un pronto soccorso rafforzato

Nominato dirigente il dottor Francesco Amalfitano e avviato un percorso per migliorare i servizi

Castel del Piano: "Il pronto soccorso dell'Ospedale di Castel del Piano come di tutte le strutture sanitarie simili è la frontiera della sanità e lo è ancora di più per il presidio delle aree marginali come la nostra.

Oggi possiamo salutare una scelta che rafforza la nostra struttura. Il direttore generale Marco Torre su indicazione del dott. Mauro Breggia, infatti, ha conferito l’incarico di dirigente della unità operativa Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il presidio ospedaliero di Castel del Piano a Francesco Amalfitano.

Questo significa per il nostro Ospedale stabilità e forza. La nomina valorizza una professionalità interna e conferma il miglioramento della risposta che il presidio ospedaliero può offrire a tutta la sua comunità. In un incontro con Il dott. Amalfitano e tutto il personale sanitario ho appreso numeri, potenzialità, criticità che confermano l’importanza del nostro pronto soccorso: 9000 accessi nel 2024 dei quali 450 sono stati trasferiti a Grosseto.

Ritengo che sia proprio sul fenomeno dei trasferimenti che si debba concentrare l’attenzione. Spostare a Grosseto un malato significa molte cose insieme: disagi per il degente e per la famiglia, aggravio del carico sulla struttura del Misericordia, in taluni casi il prolungamento dei tempi di ospedalizzazione.

L’attenzione verso la comunità è anche questo. Abbiamo aperto un dialogo con la Direzione Generale, con la Direzione Sanitaria, con l’Assessore Simone Bezzini, avendo come presupposto una sempre maggiore umanizzazione della cura e l’obiettivo comune di produrre azioni che intervengano sulla razionalizzazione ed efficientamento dei trasporti, favoriscano la presenza di alcuni specialisti, per avere un OSS che presidi il PS e, soprattutto, di creare un gruppo di medici che sia il più possibile stabile. Un grazie sincero agli operatori, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale", conclude Cinzia Pieraccini sindaca di Castel del Piano