Cronaca Ospedale di Castel del Piano, montaletti fuori servizio. Niente disagi per i pazienti 18 febbraio 2023

Castel del Piano: Per un guasto tecnico, il montaletti dell'ospedale di Castel del Piano è momentaneamente fuori servizio. Nessun disagio per i pazienti, dato che la funzionalità della comunicazione tra i diversi piani é garantita attraverso il montalettighe. L'ufficio tecnico aziendale ha richiesto l'immediato intervento della ditta manutentrice che ha provveduto a ordinare il pezzo danneggiato.





