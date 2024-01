Ospedale di Acquapendente, consiglieri minoranza: "Non funziona il parcometro al piano superiore"

Acquapendente: “Calza epifanica con cenere e carbone” per i cittadini altoviterbesi costretti in questi primi giorni dell’anno a frequentare l’Ospedale di Acquapendente. Non “perché sono stati cattivi” ma perché costretti a convivere con qualche cosa di “poco dolce e zuccheroso”.

”La fotografia inviataci - sottolineano i consiglieri di minoranza Alessandro Brenci e Valentina Sarti, - da cittadini che in questi giorni si recano nella struttura sanitaria parla più eloquentemente che giri di parole. Netta e palese l’ennesima malinconica disfunzione. Con il parcometro al piano superiore fuori servizio e richiesta di utilizzare quello al piano inferiore. Mettersi nei panni di costoro, vuole dire infilarsi scomodamente nella situazione di chi non gode di buona salute e quindi necessità di struttura idonea per controlli e cure.

E sapere che tutto quanto fa logistica non è rodato al 100% crea malumore e disorientamento. Non è la prima volta che tastiamo la presenza di questi sentimenti. E neanche la prima volta che tiriamo le orecchie al Comune affinchè si migliori la funzionalità di qualche cosa di indispensabile e necessario per chi vive già in zone periferiche quasi del tutto dimenticate. Ma constatare che i nostri SOS vadano quasi sempre malauguratamente inevasi ci rende sconfortati ma ancora più decisi di scendere a fianco ed a braccetto con le popolazioni. Le Feste sono oramai passate ma gli auguri almeno per Noi non sono finiti. Al Comune affinchè trovi in questo nuovo anno modo e maniera di invertire la tendenza”, termina la nota.