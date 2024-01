Ortopedia dell'Ospedale Sant'Andrea, le precisazioni della Asl alle dichiarazioni di Mazzocco

Grosseto: “L’attività di Ortopedia all’ospedale di Massa Marittima è uguale a quella dello stesso periodo dell’anno scorso”. Queste le parole del direttore di Ortopedia, Pierfrancesco Perani, alle dichiarazioni del signor Mazzocco uscite in data odierna sui media locali.

Il direttore Perani precisa che le dichiarazioni di Mazzocco sull’Ortopedia al Sant’Andrea non corrispondono al reale stato dei fatti, dal momento che i numeri dall’inizio del 2024 a oggi, non solo confermano i volumi di attività degli anni passati, ma in alcuni ambiti mostrano un incremento. E’ il caso per esempio delle visite ambulatoriali che nel 2024 sono passate a 22 a settimana contro le 16 dello scorso anno e, sempre nell’ambito ambulatoriale, il dottor Perani sottolinea la ripresa dell’attività ortopedica al distretto sanitario di Follonica, dove sono già state eseguite oltre 20 prime visite. Non solo ospedale quindi, ma anche territorio.

Anche per quanto concerne gli interventi chirurgici, l’andamento risulta in linea.