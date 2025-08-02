Orto Botanico Corsini, incontro pubblico: “Laguna, Patrimonio Comune”

Lunedì 4 agosto 2025, alle ore 21:30

Porto Ercole: l’Orto Botanico Corsini di Porto Ercole ospita l’incontro pubblico “Laguna, Patrimonio Comune”, un evento voluto per creare un momento di riflessione collettiva sul valore ambientale, paesaggistico e culturale della Laguna di Orbetello. Il programma prevede i saluti istituzionali di Alessandro Emanuele Corsini (Presidente Orto Botanico Corsini), Sofia Capellini (Direttrice), Marcello Mentini (Presidente Argentario & Friends), Andrea Casamenti (Sindaco di Orbetello) e Arturo Cerulli (Sindaco di Monte Argentario). A guidare il confronto sarà il Prof. Carlo Alberto Pratesi, docente di Marketing, Innovazione e Sostenibilità presso l’Università Roma Tre. L’Orto Botanico Corsini conferma così la propria vocazione a essere centro di produzione culturale, scientifica e ambientale, promotore attivo di iniziative che valorizzano il dialogo tra scienza, istituzioni e società civile.

Parteciperanno all’incontro Pier Luigi Piro, Presidente della Cooperativa dei Pescatori di Orbetello e Coordinatore Lagune d’Italia, Gabriele Nannetti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Fabrizio Rossi e Marco Simiani, Deputati, Errico Stravato (SOGESID S.p.A.), David Pellegrini (ISPRA), Andy Woods (University of Cambridge) e Alessio Papini (Università di Firenze). L’incontro è realizzato in collaborazione con Argentario & Friends, Pro Loco Porto Ercole, ALPE, ASD Diportisti Porto Ercole e Comitato Mura Porto Ercole.

La prenotazione è obbligatoria. L’accesso è riservato ai soci delle associazioni coinvolte e agli ospiti degli enti partecipanti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@ortobotanicocorsini.org o sms WhatsApp n. +39 331 417 2072



