Ortelli: "Stiamo lavorando sui problemi del Comune"

Isola del Giglio: “Di fronte ai problemi che si sono evidenziati in questo ultimo weekend, in occasione dell’evento della Ricciola Cup, il Comune farà di tutto per armonizzare al meglio la gara di pesca, anche con gli altri enti, e, allo stesso tempo, per il prossimo anno, cercheremo di convocare un tavolo per evitare il ripetersi di una serie di disagi che sono incompatibili con la continuità del servizio di rifornimento”. Così il Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli dopo le lamentele di alcuni cittadini formulate in concomitanza con l’evento della Ricciola Cup.

“La manifestazione è nata al Giglio e si svolge da trentanove anni sulla nostra isola - afferma Ortelli – e deve continuare a svolgersi nelle nostre splendide acque. L’Amministrazione la sostiene da anni perché rimane un ottimo veicolo per portare gente sull’Isola a fine stagione, visto che quest’anno erano presenti ben settantasette imbarcazioni. Si tratta di un patrimonio turistico-sportivo che non intendiamo disperdere ma riteniamo non abbia alcuna responsabilità rispetto eventuali ordinanze emesse da Circomare Porto Santo Stefano, per lo svolgimento della competizione. Da quanto mi risulta i disagi sono sempre stati minimi, ma sarà mia cura, in occasione di eventi come questo, raccomandare alla Capitaneria di Porto soluzioni che tutelino tutto il comparto economico dell’isola e che non creino, o lo creino nel minor modo possibile, problemi alle altre attività in diretto contatto con il mare. Resta il fatto che eventi di questo tipo, specie a fine stagione e oltre la stagione tradizionale, hanno comunque un impatto positivo ed un cospicuo indotto per le aziende del territorio”.

Ortelli analizza anche la questione rifornimento carburanti. “Il problema sussiste – afferma- e in più occasioni sono intervenuto anche sugli organi di stampa chiedendo un miglioramento del servizio che, non è dovuto al singolo, ma alla complessità dell’essere su un’Isola. Complessità che, però, non deve essere svantaggio o, peggio, penalizzazione. Per questa ragione come Comune sono pronto a promuovere un tavolo tra l’azienda che gestisce i carburanti, le compagnie di navigazione ed altri soggetti interessati, affinché l’approvvigionamento sia programmato con un certo tempismo e garantito in tempi utili, senza creare problemi a nessuno, soprattutto in presenza di eventi come la Ricciola Cup che quest’anno ha registrato un numero elevato di imbarcazioni. Sul fronte dell’approvvigionamento dei carburanti ragionerò anche in qualità di presidente pro tempore di ANCIM, l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, anche in termini di prezzi che, ancora oggi, penalizzano chi vive nelle piccole isole, al Giglio, così come altrove”.