Orizzonti di Giustizia: dal 17 marzo parte la seconda edizione

Cinque giornate organizzate dal Comune di Follonica in collaborazione con Avviso Pubblico, Anci Toscana, Coeso Società della Salute e con gli istituti comprensivi Follonica Uno e Leopoldo II di Lorena. Il primo incontro è organizzato in occasione della Giornata della trasparenza del Comune di Follonica



Follonica: Si apre con la presentazione del Rapporto sulla corruzione e sull'infiltrazione mafiosa nella regione Toscana la seconda edizione di “Orizzonti di Giustizia”, la serie di incontri organizzati dal 17 al 31 marzo in occasione della 28° Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Lo slogan della giornata è “È possibile” e vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno e ciascuna di noi può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale.

«La parola “possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere – commenta il sindaco Andrea Benini – da qui vogliamo partire per le giornate, cinque in tutto, che ha organizzato il Comune di Follonica in collaborazione con Avviso Pubblico, Anci Toscana, Coeso Società della Salute e con gli istituti comprensivi Follonica Uno e Leopoldo II di Lorena. Quest'anno avremo molti ospiti che ci accompagneranno nella comprensione di aspetti troppo spesso sottovalutati della nostra società. Per questo “Orizzonti di Giustizia” quest'anno ha come sottotitolo “storie di diritti traditi e negati, di coraggio e voglia di riscatto. storie di chi non si arrende e prova ad accendere la luce della legalità e della giustizia sociale”».

Venerdì 17 marzo alle 17.30, nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/A, verrà presentato il Rapporto sulla corruzione e sull'infiltrazione mafiosa, con un focus sulla provincia di Grosseto, a cura di Alberto Vannucci, professore ordinario di Scienze Politiche dell'università di Pisa, Marco Antonelli, assegnista di ricerca della scuola superiore Normale di Pisa e Anna Sergi, professoressa all'Università dell'Essex, criminologa, esperta di criminalità organizzata e della giustizia penale comparata. Coordina l'incontro Valter Rizzo, giornalista redattore del TgR. L'evento è organizzato in occasione della Giornata della trasparenza del Comune di Follonica, e l'introduzione verrà curata dal segretario generale e responsabile anticorruzione del Comune di Follonica Michele D'Avino.

Lunedì 20 marzo 17.30, sempre in sala Tirreno, si terrà un incontro organizzato dal comprensivo Leopoldo II di Lorena che per l'occasione ha invitato Roberta Gatani, nipote di Paolo Borsellino, con il progetto “La Casa di Paolo”.

Martedì 21 marzo alle 10.30 nel parco di via Romagna si svolgerà invece la Giornata della Memoria e dell'Impegno. Per l'occasione arriverà al parco una delegazione di studentesse e studenti arrivati da Palermo per gemellarsi con i ragazzi e le ragazze di Follonica e verrà intitolato il parco alla memoria di Borsellino.

Mercoledì 29 marzo, invece, alle 17 nella sala Consiliare del Comune di Follonica si terrà l'incontro dal titolo “Insieme per la legalità”. Durante il pomeriggio i ragazzi e le ragazze della scuola "Pacioli", dell'istituto comprensivo Follonica Uno, presenteranno i loro lavori sulla legalità e sulla lotta alla mafia che hanno portato avanti durante il corso dell'anno e avvieranno un dibattito con il sindaco Andrea Benini, vice presidente di Avviso Pubblico.

Infine, venerdì 31 marzo alle 17.30 alla Fonderia Uno all'interno dell'Ilva verrà presentato il rapporto sul gioco d'azzardo. L'incontro è realizzato in collaborazione con il Coeso società della salute. Saranno presenti Massimiliano Marcucci, responsabile dell’Unità funzionale servizi socio educativi del Coeso, e Tania Barbi, direttrice del Coeso. La presentazione del report sul gioco d'azzardo sarà fatta in collaborazione con Massimiliano Faraoni di Simurg ricerche. All'incontro prenderanno parte Simona Neri, sindaca di Pergine, dal 2016 responsabile Anci Toscana per il contrasto alle ludopatie e al bullismo, e Virginia Balbonesi, del GameL-over finanziato da Regione Toscana e realizzato in collaborazione con Anci Toscana.