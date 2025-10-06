"Oriente Svelato": tre incontri per scoprire le vie spirituali orientali

Inizio alle ore 21.00 presso la sede dell’Associazione in via Ricasoli 24. Ingresso libero.

Siena: Dalla cerimonia del tè all’arte dell’ikebana, alla scoperta delle vie spirituali orientali: avrà inizio il prossimo giovedì 9 ottobre “Oriente Svelato”, un ciclo di tre conferenze ad ingresso libero che vogliono offrire un intenso viaggio nell’antica Tradizione orientale.

Organizzate dall’Associazione Archeosofica di Siena, le conferenze si rivolgono a tutti coloro che hanno voglia di approfondire la conoscenza comparata delle filosofie e delle religioni, con l’obiettivo di promuovere la crescita culturale e umana.

L’Oriente è da sempre culla di simboli, rituali e arti che custodiscono insegnamenti profondi e stratificati, frutto di millenni di osservazione e riflessione sul mondo e sull’uomo. Oltre la sua apparente bellezza estetica, la Tradizione orientale rivela un complesso tessuto simbolico: dal gesto semplice ma carico di significato di versare il tè, alla composizione armoniosa dei fiori nell’Ikebana, fino alle articolate pratiche fisiche e spirituali dei monaci Shaolin. Ogni via indica un percorso interiore fatto di astrazione concentrazione e meditazione per costruire un tempio interiore. La Tradizione Orientale svela cosi anche l’armonia essenziale con la Tradizione Occidentale di epoca in epoca.

Gli appuntamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario: giovedì 9 ottobre si parlerà de “La Via del Tè: la cerimonia del tè come raffinata pratica meditativa”; quindi giovedì 16 ottobre sarà approfondito il tema “La Via dei Fiori: immersione nell’Ikebana, la raffinata arte floreale giapponese”. “La Via del Tempio: tra Shaolin, ritualità e disciplina interiore” sarà invece l’argomento dell’incontro conclusivo in programma giovedì 23 ottobre.

Tutti gli incontri avranno luogo presso la sede dell’Associazione, in Via Ricasoli 24 - Siena, con inizio alle ore 21.00. Ingresso libero e aperto a tutti.



